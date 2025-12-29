Pop

Os álbuns mais ouvidos de 2025, segundo o Spotify

Lista dos álbuns mais ouvidos em 2025 mostra diversidade de estilos e o impacto do streaming no consumo de música.

Spotify: álbuns mais ouvidos em 2025 mostra diversidade de estilos e o impacto do streaming (Montagem EXAME/Canva/Getty Images)

Spotify: álbuns mais ouvidos em 2025 mostra diversidade de estilos e o impacto do streaming (Montagem EXAME/Canva/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17h48.

O ano de 2025 está chegando ao fim e muita coisa aconteceu no mundo da música nesse período. A retrospectiva do Spotify, maior streaming musical do planeta, ajuda a entender quais álbuns realmente acompanharam o público ao longo do ano.

Mais do que números, a lista dos discos mais ouvidos em 2025 revela tendências, confirma fenômenos globais e mostra como a música continua sendo um reflexo direto do que as pessoas sentem, vivem e compartilham no dia a dia.

Veja quais foram os álbuns mais ouvidos de 2025 no Spotify:

  1. DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  2. KPop Demon Hunters (Soundtrack) – Vários artistas
  3. HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish
  4. SOS Deluxe: Lana – SZA
  5. Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter
  6. Mayhem – Lady Gaga
  7. You'll Be Alright, Kid – Alex Warren
  8. I'm The Problem – Morgan Wallen
  9. GNX – Kendrick Lamar
  10. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

O ano de Bad Bunny

O álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny, foi o grande destaque de 2025 no Spotify e terminou o ano como o disco mais ouvido da plataforma no mundo.

Lançado com forte apelo visual e emocional, o trabalho mistura reggaeton e outros ritmos tradicionais porto-riquenhos, como a bomba, a salsa e a plena, o que ajudou a ampliar ainda mais o alcance do artista.

As faixas mais famosas foram Dtmf, Baile Inolvidable e NuevaYol.

O álbum que resgatou a 'antiga' Lady Gaga

O álbum Mayhem, de Lady Gaga, marcou o retorno da cantora a um pop mais ousado e experimental em 2025. O disco chamou atenção pela mistura de sons eletrônicos, referências ao dance pop e letras mais intensas, reforçando a identidade artística que consagrou Gaga ao longo da carreira.

Com forte desempenho no Spotify, o álbum se manteve entre os mais ouvidos do ano e mostrou a capacidade da artista de se reinventar e seguir relevante no cenário musical global.

Os destaques do álbum vão para a música Die With a Smile com Bruno Mars, a canção mais ouvida do ano na plataforma, e Abracadabra.

Da Netflix ao sucesso no Spotify

A trilha sonora KPop Demon Hunters (Soundtrack) se tornou um dos grandes fenômenos musicais de 2025 ao unir o apelo global do Kpop com a força do audiovisual.]

Impulsionado pelo sucesso do filme Guerreiras do K-Pop, da Netflix, o álbum ganhou espaço rapidamente nas playlists do Spotify, especialmente entre o público jovem.

