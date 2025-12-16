Pop

Qual foi o artista mais ouvido no ano que você nasceu?

Ranking histórico revela os artistas mais ouvidos de cada ano e como eles moldaram gerações ao longo de sete décadas

Música: os artistas mais tocados de cada ano representam momentos marcantes na cultura da época (Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 12h59.

A música ajuda a contar a história de cada geração. Dos crooners que dominaram os anos 1950 ao pop global impulsionado pelo streaming nas últimas décadas, cada período teve um artista que concentrou atenção, vendas e audições em escala mundial.

Nos anos 1950 e início dos 1960, Elvis Presley e os Beatles ajudaram a transformar o rock em fenômeno de massa, quebrando barreiras geracionais e culturais ao levar o gênero das rádios ao centro da cultura jovem, em uma época marcada pela força das vendas físicas e da execução no rádio.

Décadas depois, Michael Jackson redefiniu o pop nos anos 1980, unindo música, dança e imagem como nenhum outro artista havia feito antes, com sucessos que dominaram paradas globais e inauguraram a era dos videoclipes como ferramenta central de divulgação.

Já nos anos 2000, o pop entrou em uma fase de diversificação e globalização, impulsionada pelo crescimento do hip-hop, do R&B e, mais tarde, do streaming, com artistas que passaram a dominar não apenas as paradas, mas também o consumo digital, refletindo um público mais fragmentado e hábitos de escuta cada vez mais conectados à internet.

A presença de Bad Bunny na lista marca uma virada simbólica na história recente da música pop. Ao liderar rankings globais na década de 2020, o artista porto-riquenho se tornou o único nome da lista a cantar majoritariamente em espanhol.

Artistas mais ouvidos de cada ano

Confira os artistas mais ouvidos de cada ano desde 1950, segundo dados de mercado e da Billboard:

AnoArtista mais ouvido
1950Frank Sinatra
1951Nat King Cole
1952Doris Day
1953Perry Como
1954Perry Como
1955Bill Haley & His Comets
1956Elvis Presley
1957Elvis Presley
1958Elvis Presley
1959Elvis Presley
1960Elvis Presley
1961Elvis Presley
1962Ray Charles
1963The Beatles
1964The Beatles
1965The Beatles
1966The Beatles
1967The Beatles
1968The Beatles
1969The Beatles
1970Simon & Garfunkel
1971Led Zeppelin
1972Elton John
1973Elton John
1974Elton John
1975Elton John
1976ABBA
1977Bee Gees
1978Bee Gees
1979Michael Jackson
1980Queen
1981Hall & Oates
1982Michael Jackson
1983Michael Jackson
1984Prince
1985Madonna
1986Whitney Houston
1987Michael Jackson
1988Michael Jackson
1989Madonna
1990Mariah Carey
1991Nirvana
1992Whitney Houston
1993Mariah Carey
1994Mariah Carey
1995Celine Dion
1996Alanis Morissette
1997Spice Girls
1998Celine Dion
1999Backstreet Boys
2000Eminem
2001Destiny’s Child
2002Eminem
200350 Cent
2004Usher
200550 Cent
2006Justin Timberlake
2007Rihanna
2008Coldplay
2009Taylor Swift
2010Eminem
2011Adele
2012Adele
2013Macklemore & Ryan Lewis
2014Ed Sheeran
2015Drake
2016Drake
2017Ed Sheeran
2018Drake
2019Post Malone
2020Bad Bunny
2021Bad Bunny
2022Bad Bunny
2023Taylor Swift
2024Taylor Swift
2025Bad Bunny
