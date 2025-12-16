Qual foi o artista mais ouvido no ano que você nasceu?

Música: os artistas mais tocados de cada ano representam momentos marcantes na cultura da época (Divulgação)
A música ajuda a contar a história de cada geração. Dos crooners que dominaram os anos 1950 ao pop global impulsionado pelo streaming nas últimas décadas, cada período teve um artista que concentrou atenção, vendas e audições em escala mundial.
Nos anos 1950 e início dos 1960, Elvis Presley e os Beatles ajudaram a transformar o rock em fenômeno de massa, quebrando barreiras geracionais e culturais ao levar o gênero das rádios ao centro da cultura jovem, em uma época marcada pela força das vendas físicas e da execução no rádio.
Décadas depois, Michael Jackson redefiniu o pop nos anos 1980, unindo música, dança e imagem como nenhum outro artista havia feito antes, com sucessos que dominaram paradas globais e inauguraram a era dos videoclipes como ferramenta central de divulgação.
Já nos anos 2000, o pop entrou em uma fase de diversificação e globalização, impulsionada pelo crescimento do hip-hop, do R&B e, mais tarde, do streaming, com artistas que passaram a dominar não apenas as paradas, mas também o consumo digital, refletindo um público mais fragmentado e hábitos de escuta cada vez mais conectados à internet.
A presença de Bad Bunny na lista marca uma virada simbólica na história recente da música pop. Ao liderar rankings globais na década de 2020, o artista porto-riquenho se tornou o único nome da lista a cantar majoritariamente em espanhol.
Confira os artistas mais ouvidos de cada ano desde 1950, segundo dados de mercado e da Billboard:
|Ano
|Artista mais ouvido
|1950
|Frank Sinatra
|1951
|Nat King Cole
|1952
|Doris Day
|1953
|Perry Como
|1954
|Perry Como
|1955
|Bill Haley & His Comets
|1956
|Elvis Presley
|1957
|Elvis Presley
|1958
|Elvis Presley
|1959
|Elvis Presley
|1960
|Elvis Presley
|1961
|Elvis Presley
|1962
|Ray Charles
|1963
|The Beatles
|1964
|The Beatles
|1965
|The Beatles
|1966
|The Beatles
|1967
|The Beatles
|1968
|The Beatles
|1969
|The Beatles
|1970
|Simon & Garfunkel
|1971
|Led Zeppelin
|1972
|Elton John
|1973
|Elton John
|1974
|Elton John
|1975
|Elton John
|1976
|ABBA
|1977
|Bee Gees
|1978
|Bee Gees
|1979
|Michael Jackson
|1980
|Queen
|1981
|Hall & Oates
|1982
|Michael Jackson
|1983
|Michael Jackson
|1984
|Prince
|1985
|Madonna
|1986
|Whitney Houston
|1987
|Michael Jackson
|1988
|Michael Jackson
|1989
|Madonna
|1990
|Mariah Carey
|1991
|Nirvana
|1992
|Whitney Houston
|1993
|Mariah Carey
|1994
|Mariah Carey
|1995
|Celine Dion
|1996
|Alanis Morissette
|1997
|Spice Girls
|1998
|Celine Dion
|1999
|Backstreet Boys
|2000
|Eminem
|2001
|Destiny’s Child
|2002
|Eminem
|2003
|50 Cent
|2004
|Usher
|2005
|50 Cent
|2006
|Justin Timberlake
|2007
|Rihanna
|2008
|Coldplay
|2009
|Taylor Swift
|2010
|Eminem
|2011
|Adele
|2012
|Adele
|2013
|Macklemore & Ryan Lewis
|2014
|Ed Sheeran
|2015
|Drake
|2016
|Drake
|2017
|Ed Sheeran
|2018
|Drake
|2019
|Post Malone
|2020
|Bad Bunny
|2021
|Bad Bunny
|2022
|Bad Bunny
|2023
|Taylor Swift
|2024
|Taylor Swift
|2025
|Bad Bunny