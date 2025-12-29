Pop

Os 10 podcasts mais ouvidos do ano ao redor do mundo

Conteúdos de áudio focados em entrevistas e análise cultural concentraram audiência

Vanessa Loiola
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17h49.

O Spotify divulgou a lista dos podcasts mais ouvidos de 2025 como parte do Spotify Wrapped. O ranking reúne os programas com maior número de reproduções ao longo do ano, com base nos hábitos de escuta de mais de 700 milhões de usuários da plataforma em todo o mundo.

Os dados mostram a permanência de títulos já consolidados entre os mais consumidos e o uso recorrente dos podcasts como fonte de informação, análise cultural e acompanhamento de acontecimentos em tempo real.

Outro ponto observado é a predominância de produções dos Estados Unidos e do Reino Unido entre os líderes globais.

Qual foi o podcast mais ouvido do Spotify em 2025?

Pelo sexto ano consecutivo, "The Joe Rogan Experience" liderou o ranking global de podcasts mais ouvidos no Spotify. O programa manteve a primeira posição ao longo de 2025, à frente de outros formatos voltados a entrevistas e debates.

Na sequência aparecem "The Diary Of A CEO with Steven Bartlett" e "The Mel Robbins Podcast", que ocuparam a segunda e a terceira colocação, respectivamente.

Confira a lista dos 10 podcasts mais ouvidos do Spotify no mundo em 2025

  • The Joe Rogan Experience — Estados Unidos
  • The Diary of a CEO with Steven Bartlett — Reino Unido
  • The Mel Robbins Podcast — Estados Unidos
  • Call Her Daddy — Estados Unidos
  • This Past Weekend with Theo Von — Estados Unidos
  • Huberman Lab — Estados Unidos
  • Crime Junkie — Estados Unidos
  • Modern Wisdom — Reino Unido
  • On Purpose with Jay Shetty — Estados Unidos
  • The Tucker Carlson Show — Estados Unidos

Tendências de consumo de podcasts em 2025

Os dados do Spotify Wrapped indicam que podcasts com publicação frequente mantiveram alto volume de reproduções ao longo de todo o ano. Programas baseados em entrevistas, ciência, comportamento e análise cultural concentraram parte relevante da audiência.

Outro ponto destacado foi o uso do formato para acompanhar eventos em tempo real. Episódios sobre temas virais, debates públicos e acontecimentos culturais ampliaram o engajamento dos ouvintes ao longo de 2025.

