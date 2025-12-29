Os 10 podcasts mais ouvidos do ano ao redor do mundo

Redatora
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 17h49.
O Spotify divulgou a lista dos podcasts mais ouvidos de 2025 como parte do Spotify Wrapped. O ranking reúne os programas com maior número de reproduções ao longo do ano, com base nos hábitos de escuta de mais de 700 milhões de usuários da plataforma em todo o mundo.
Os dados mostram a permanência de títulos já consolidados entre os mais consumidos e o uso recorrente dos podcasts como fonte de informação, análise cultural e acompanhamento de acontecimentos em tempo real.
Outro ponto observado é a predominância de produções dos Estados Unidos e do Reino Unido entre os líderes globais.
Pelo sexto ano consecutivo, "The Joe Rogan Experience" liderou o ranking global de podcasts mais ouvidos no Spotify. O programa manteve a primeira posição ao longo de 2025, à frente de outros formatos voltados a entrevistas e debates.
Na sequência aparecem "The Diary Of A CEO with Steven Bartlett" e "The Mel Robbins Podcast", que ocuparam a segunda e a terceira colocação, respectivamente.
Confira a lista dos 10 podcasts mais ouvidos do Spotify no mundo em 2025
Os dados do Spotify Wrapped indicam que podcasts com publicação frequente mantiveram alto volume de reproduções ao longo de todo o ano. Programas baseados em entrevistas, ciência, comportamento e análise cultural concentraram parte relevante da audiência.
Outro ponto destacado foi o uso do formato para acompanhar eventos em tempo real. Episódios sobre temas virais, debates públicos e acontecimentos culturais ampliaram o engajamento dos ouvintes ao longo de 2025.