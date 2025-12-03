Spotify Wrapped 2025: quem é Bad Bunny, artista mais ouvido no app

Bad Bunny, de 31 anos, foi novamente o artista mais ouvido do ano no Spotify. Essa é a quarta vez que o artista porto-riquenho está no topo das mais ouvidas do aplicativo. Em 2020, 2021 e 2022, Bunny também estava na liderança — ultrapassando até mesmo a cantora Taylor Swift, segunda mais ouvida globalmente e a primeira mulher mais escutada na plataforma.

Mas, afinal, quem é o cantor de Porto Rico que fará dois shows (já esgotados) no Allianz Parque, em São Paulo, em fevereiro de 2026?

Quando e como surgiu?

Benito Antonio Martinez Ocasio nasceu em Vega Baja, município de Porto Rico. Desde pequeno, sonhava em ser cantor.

Apesar de estar estudando comunicação audiovisual na universidade e trabalhar como empacotador de supermercado, ele começou a postar músicas no SoundCloud como artista independente em 2016.

Seu estilo mistura trap latino, reggaeton, hip-hop, e elementos de pop, rock e ritmos latinos tradicionais, resultando em uma sonoridade inovadora e autêntica.

O primeiro grande destaque de Bad Bunny veio com o single “Soy Peor” em 2016. Em 2018 lançou seu primeiro álbum solo, X 100PRE, e depois vieram outros projetos marcantes, como YHLQMDLG e El Último Tour del Mundo. Este último se tornou o primeiro álbum totalmente em espanhol a alcançar o topo da parada norte-americana Billboard 200.

Em 2022, com Un Verano Sin Ti, consolidou ainda mais sua carreira, passando 13 semanas no topo da Billboard 200 e sendo o álbum mais ouvido da história do Spotify.

O cantor também acumulou diversos prêmios importantes — Grammys, Latin Grammys, Billboard Music Awards — e se consolidou como um dos artistas latinos mais bem-sucedidos e influentes da história recente.

Carreira de ator

Além da música, Bad Bunny também tem se aventurado como ator. Em 2022, o artista participou do filme Trem Bala, ao lado de Brad Pitt. Já em 2023, esteve no longa Cassandro, produção baseada na história real do lutador mexicano Saúl Armendáriz.

Em 2025, atuou nos filmes Um Maluco no Golfe 2, ao lado de Adam Sandler e Ladrões, com Austin Butler.

Além dos filmes, Bad Bunny também esteve na terceira temporada de Narcos, da Netflix.

Sucesso com o novo álbum

Debí Tirar Más Fotos, lançado em janeiro de 2025, marcou uma nova fase na carreira de Bad Bunny e rapidamente se tornou um fenômeno mundial. O álbum, que combina reggaeton com ritmos tradicionais de Porto Rico e letras mais pessoais e sociais, estreou no topo das principais paradas, incluindo a Billboard 200, consolidando o artista como um dos nomes mais influentes da música global.

O single DtMF, faixa que leva o nome do álbum, se tornou trend nas redes sociais: milhares de usuários compartilharam vídeos de pessoas amadas que já se foram ao som da música.

Superbowl e rixa com Trump

Recentemente, Bad Bunny foi anunciado como atração principal do Super Bowl LX, o halftime show (show do intervalo) será realizado em 8 de fevereiro de 2026, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia. Bunny será o primeiro artista de língua espanhola a atuar sozinho no show do intervalo do Super Bowl.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a escolha de Bad Bunny como atração principal do show do intervalo do Super Bowl 2026, dizendo que achava “absolutamente ridículo” que o cantor porto-riquenho fosse escalado para um dos momentos mais assistidos da televisão norte-americana e afirmou que nunca ouviu falar do artista.

Turnê Mundial e passagem pelo Brasil

Após lançar Debí Tirar Más Fotos em 2025, Bad Bunny iniciou uma turnê mundial, iniciada no mês passado, na República Dominicana e com diversas datas pela América Latina e outros continentes.

O "conejo malo" (tradução literal para Bad Bunny em espanhol), como é chamado por seus fãs, passará pelo Brasil nos dia 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo. Serão os primeiros dois shows do artista latino em solo brasileiro.