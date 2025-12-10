Guerreiras do K-Pop é eleito o lançamento do ano pela Time

O filme “Guerreiras do K-Pop” foi escolhido pela revista Time como a estreia do ano de 2025. O longa da Netflix se tornou um dos maiores fenômenos culturais recentes. A animação apareceu em uma das capas da publicação, que destacou a mobilização do público e a força digital do filme ao longo dos últimos meses.

Segundo o anúncio da revista, celebridades, atletas e influenciadores contribuíram para ampliar o alcance do título. Entre as reações citadas estão a dança de Novak Djokovic ao som de “Soda Pop” após vitória no US Open, a divulgação de um guia parental feito pela especialista Becky Kennedy e aparições do elenco em programas como The Tonight Show e Saturday Night Live.

Outro exemplo citado foi a presença da animação no Fortnite, que passou a vender skins inspiradas nas caçadoras de demônios do longa.

Efeitos culturais e comerciais do filme

O impacto mercadológico do longa também foi ressaltado. As cinco fantasias mais procuradas no Google durante o Halloween foram inspiradas em personagens da animação, embora a maioria não fosse licenciada. A Time observou que parceiros comerciais teriam precisado apostar no filme ainda antes da estreia para atender à demanda.

Outro ponto destacado foi o acordo firmado entre a Netflix, Mattel e Hasbro para produzir brinquedos e jogos oficiais. Os produtos, no entanto, só devem chegar às lojas nos meses seguintes, após as vendas de final de ano.

Para Dan Lin, presidente da Netflix Film, parte da indústria acreditava que o filme era “nichado demais”. A revista conclui que essa percepção se tornou “quase cômica” diante da escala alcançada pela animação.

Sinopse e elenco

O longa acompanha as HUNTR/X, grupo que divide o tempo entre apresentações para fãs e batalhas contra demônios. A trama ganha novo rumo quando os vilões formam seu próprio grupo de k-pop, os Saja Boys, disputando atenção e popularidade.

No elenco de vozes em inglês, Ejae interpreta Rumi, líder do trio, enquanto Audrey Nuna e Rei Ami dão voz a Mira e Zoey. As versões faladas são feitas por Arden Cho, May Hong e Joo Ji-young. O filme também reúne nomes como Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Ken Jeong, Lee Byung-hun e Daniel Dae Kim.

Indicações em premiações

O sucesso refletiu no circuito de prêmios. Guerreiras do K-Pop concorre no Critics Choice Awards e aparece em três categorias do Globo de Ouro 2026:

Melhor longa de animação

Melhor canção original (“Golden”)

Conquista cinematográfica e de bilheteria

A animação segue disponível na Netflix.