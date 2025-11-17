Pop

Além de Shawn Mendes e Dua Lipa: 5 celebridades gringas que amam o Brasil

De Lenny Kravitz com fazenda de 400 hectares no Rio aos 15 shows de Bruno Mars, artistas mostram que a relação com o público brasileiro transcende turnês

Dua Lipa fez um show para 65 mil pessoas em SP no último final de semana (Jason Koerner/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 20h28.

O Brasil se consolidou como destino importante para grandes nomes da música internacional em 2025. O cantor canadense Shawn Mendes está no Brasil desde 5 de novembro, quando veio se apresentar no Earthshot Prize 2025, premiação criada pelo Príncipe William no Rio de Janeiro. O que deveria ser uma passagem rápida se transformou em uma imersão total na cultura brasileira.

O cantor ficou hospedado na casa de Ivete Sangalo, em Salvador, e também visitou outros estados do Brasil, como Rio de Janeiro, Pará e São Paulo. Em uma de suas aparições mais recentes, Mendes foi visto aproveitando o primeiro show da cantora britânica Dua Lipa, outra celebridade internacional que não esconde seu amor pelo Brasil.

Dua Lipa estreou a agenda brasileira da turnê Radical Optimism com um show no estádio MorumBIS, em São Paulo, na noite do último sábado, 15. Diante de 65 mil pessoas, a cantora surpreendeu ao receber no palco Caetano Veloso e Carlinhos Brown. Ao lado de Brown, a artista interpretou "Magalenha" e, na sequência, fez um discurso inteiramente em português.

Além de Shawn Mendes e Dua Lipa, confira outros cinco artistas internacionais que amam o Brasil:

Chris Martin

O vocalista do Coldplay já esteve no Brasil mais de seis vezes desde 2003. Em 2023, o Coldplay desembarcou no Brasil para 11 shows, passando por São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, com público total de 730 mil pessoas.

Após a turnê de 2023, Chris Martin foi visto jogando futevôlei na praia do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e depois passou por bares cariocas. O cantor já declarou que tocar no Brasil "é como injetar uma droga de felicidade."

A turnê "Music of the Spheres" se tornou a mais lucrativa da história do rock, superando US$ 1 bilhão, e o Brasil foi peça fundamental nesse sucesso. Em 2025, Martin retornou ao Brasil para a COP 30.

Shakira

Entre 1996 e 1997, Shakira realizou 37 shows no Brasil com apenas 20 anos, percorrendo cidades como Santo André, Taubaté, Bagé e Uruguaiana. A artista garante que os brasileiros a ajudaram a se descobrir como cantora e diz que o português é sua segunda língua.

Em fevereiro de 2025, Shakira escolheu o Brasil para dar início à sua turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", explicando: "O Brasil abriu suas portas para minha música desde que eu tinha 18 anos, e não existe um público como o brasileiro."

Bruno Mars

Em 2024, Bruno Mars ficou mais de um mês no Brasil fazendo 15 apresentações em cinco cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte. O cantor visitou um bar na Vila Madalena, comemorou seu aniversário com bolo de uma confeiteira paulistana e fez até uma paródia de "Bonde do Tigrão".

Tanto Bruno quanto seu irmão Eric ganharam "CPFs fakes" do Ministério de Gestão e Inovação. Só em São Paulo, seus shows movimentaram cerca de R$ 102,7 milhões. 

Lenny Kravitz

Em 2007, o cantor e ator Lenny Kravitz comprou uma fazenda de 400 hectares em Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro, avaliada em cerca de R$ 12 milhões.

A fazenda tem um casarão colonial construído em 1850 e conta com sete quartos, piscina, jacuzzi, campo de futebol em tamanho real, academia, sala de massagem, sauna e estúdio de música. A propriedade é cercada por plantações orgânicas, gado e cavalos e está disponível para locação.

Willem Dafoe

"O Brasil passou a ser o meu destino de vida", declarou Willem Dafoe em 2016.  O ator participou do Festival do Rio em 2011, atuou no filme "Meu Amigo Hindu" de Hector Babenco e, em 2019, escolheu o Brasil para produzir seu primeiro filme como produtor, "Tropico", rodado nos Lençóis Maranhenses.

Dafoe conheceu Seu Jorge nas filmagens de "A Vida Marinha com Steve Zissou" e mantém contato até hoje. "Sempre que estou no Brasil tento encontrá-lo. Me lembro de algumas vezes que passei o Ano-Novo no Rio de Janeiro." O ator se declara "um grande fã da música brasileira", citando Gilberto Gil entre seus preferidos.

Willem Dafoe no SXSW

Acompanhe tudo sobre:Música popColdplayShakira

