Super Bowl: quem é Bad Bunny, artista que fará o show do intervalo?

Confirmado como atração no Super Bowl de 2026, Bad Bunny, é dos principais nomes da música latina atual. Sua apresentação vai acontecer em 8 de fevereiro, no Levi's Stadium, em Santa Clara, Califórnia. Mas você conhece a carreira do artista?

O nome verdadeiro de Bad Bunny é Benito Antonio Martínez Ocasio. Ele nasceu em 10 de março de 1994, em Vega Baja, Porto Rico.

Sua estreia artística aconteceu em 2016 com o single “Soy Peor”, que projetou o intérprete na cena internacional. Seu primeiro álbum, “X 100PRE” (2018), consolidou sua versatilidade com misturas experimentais. Em 2020, o disco “El Último Tour del Mundo” se tornou o primeiro álbum inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200 nos Estados Unidos.

Sucesso global nos streamings

O álbum “Un Verano Sin Ti” (2022) se tornou o mais ouvido do Spotify em 2022 e 2023. A obra, que mistura ritmos caribenhos, rendeu ao artista o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Urbana e uma indicação inédita ao Grammy de Álbum do Ano. Bad Bunny foi ainda o artista mais ouvido no Spotify por três anos consecutivos: 2020, 2021 e 2022.

Entre seus maiores sucessos estão faixas como “Mía” (com Drake), “Dákiti”, “Tití Me Preguntó”, “Me Porto Bonito” e “Ojitos Lindos”, todas cantadas em espanhol e que alcançaram o topo das paradas mundiais.

Engajamento social e cultural

Bad Bunny também é reconhecido por sua postura artística e social. Ele aborda em sua obra temas como identidade porto-riquenha, desigualdade e estereótipos de gênero,

O porto-riquenho acumula três Grammy Awards, 12 Latin Grammys, dez Billboard Music Awards e 30 Billboard Latin Music Awards, além de troféus do American Music Awards e do MTV Video Music Awards. Em 2022, foi eleito Artista do Ano pela Apple Music.

Além da música, Bad Bunny participou de produções de cinema como “Bullet Train”.