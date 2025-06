Show de Lady Gaga no Rio entra no Guinness; relembre outras vezes em que o Brasil fez história

O megashow de Lady Gaga na Praia de Copacabana, no último dia 3 de maio, entrou oficialmente no "Guinness Book", o livro dos recordes. O reconhecimento, segundo publicação feita pelo perfil oficial da instituição neste sábado (31), foi pela cantora ter reunido o maior público da História para um show gratuito de uma artista feminina, com 2,5 milhões de pessoas lotando Copacabana (a informação divulgada pela Riotur era de que 2,1 milhões de pessoas haviam assistido a apresentação no local). Relembre outras vezes em que o Brasil apareceu no livro dos recordes:

1. A vaca mais valiosa do planeta

Uma vaca da cidade de Arandu, localizada no interior paulista, foi reconhecida como a mais cara do mundo. De acordo com o Guinness Book, ela foi arrematada em um leilão por incríveis R$ 21 milhões.

2. Maior distância percorrida por um copo deslizando

Durante um evento promovido pela cervejaria Spaten em São Paulo, qualquer participante teve a chance de entrar para o livro dos recordes. Foi ali que Daniel Silveira Scrolback estabeleceu o recorde mundial ao fazer um copo deslizar por impressionantes 7,518 metros, em uma transmissão televisionada.

3. Maior sequência de sanduíches de metro

A capital paulista é famosa por seus tradicionais sanduíches de mortadela. Em comemoração ao aniversário da cidade, em 2023, foram alinhados nada menos que 1.180 desses lanches, conquistando o título de maior fila de sanduíches de metro do mundo, conforme registrado pelo Guinness Book.

4. Funcionário com carreira mais longa na mesma empresa

Embora muitos se orgulhem de sua estabilidade profissional, poucos se comparam ao feito de Walter Orthman. Natural de Brusque (SC), ele entrou na mesma empresa têxtil aos 15 anos, em 1938, e, em 2022, aos 100 anos de idade, atingiu o marco de 84 anos e 9 meses de trabalho contínuo, batendo seu próprio recorde.

5. Maior tempo realizando embaixadinhas

A brasileira Raquel Tateishi Benetti, conhecida no mundo do futebol estilo livre (freestyle), teve seu nome incluído no Guinness Book no fim de 2023 ao realizar embaixadinhas por 10 horas, 22 minutos e 8 segundos sem interrupção.

6. Maior quantidade de piercings no corpo

Desde 2003, a brasileira Elaine Davidson é oficialmente a mulher com mais piercings do mundo. Segundo o Guinness, na última contagem feita em 2006, ela possuía 4.225 piercings espalhados pelo corpo.

7. Olhos mais saltados do mundo

Sidney de Carvalho Mesquita, apelidado de “Tio Chico”, detém o recorde de maior protuberância ocular do planeta. Ele consegue projetar seus olhos em até 18,2 mm, segundo a medição oficial do Guinness Book feita em 2002.

8. Maior quantidade de latas de alumínio recicladas em uma semana

Após o carnaval de 2023, o Sesc do Rio de Janeiro conquistou um feito ecológico ao coletar 8.825 quilos de latas de alumínio durante cinco dias de eventos no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A marca foi registrada em 23 de fevereiro daquele ano.

9. Conferência jurídica com o maior público já registrado

A cidade de Belo Horizonte recebeu a maior conferência jurídica da história em termos de público, segundo o Guinness Book. O evento, organizado pela OAB, contou com a participação de 21.960 pessoas ao longo de uma semana.

10. Mural com mais fotos instantâneas

Encerrando a lista, o Brasil também se destacou com o maior mural de fotos instantâneas do mundo. Em uma ação da Nestlé realizada em 22 de janeiro de 2022 na Avenida Paulista, foram coladas 5.795 fotos em apenas 8 horas e 30 minutos de campanha.