Onde assistir às séries indicadas ao Emmy Awards 2024?

Os fãs de séries aguardam ansiosamente a premiação mais icônica da TV. O Emmy Awards é um dos principais reconhecimentos dos melhores talentos do entretenimento, incluindo atores, programas e outras estrelas do show business que se destacam em séries, filmes e programas.

Realizada tradicionalmente uma vez por ano em Los Angeles, a cerimônia deste ano está marcada para este domingo, 15 de setembro, às 21h.

Como em todas as edições, o Emmy 2024 está repleto de produções de diversos estilos e gêneros que encantaram o público, provocaram gargalhadas, arrepios e muitas lágrimas.

Neste ano, um dos maiores destaques é a série "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", que se tornou a mais premiada em uma única edição do evento, após a cerimônia de prêmios de técnicos. No total, a produção conquistou 14 prêmios.

Onde assistir às séries indicadas ao Emmy 2024?

A Batalha dos Pop-Tarts – Netflix

A Idade Dourada – Max

A Grande Entrevista – Netflix

Abbott Elementary – Disney+

Bebê Rena – Netflix

Companheiros de Viagem – Paramount+

Debaixo da Ponte: A Verdadeira História do Assassinato de Reena Virk – Disney+

Fallout – Prime Video

Fargo – Prime Video

Griselda – Netflix

Hacks – Max

Loot – AppleTV+

O Problema dos Três Corpos – Netflix

O Simpatizante – Max

O Urso – Disney+

Only Murders in the Building – Disney+

Palm Royale – AppleTV+

Reservation Dogs – Disney+

Quiz Lady – Dinsey+

Ripley – Netflix

RuPaul’s Drag Race – Netflix e Paramount+

Segura a Onda – Max

Slow Horses – AppleTV+

Sr. & Sra. Smith – Prime Video

The Crown – Netflix

The Morning Show – AppleTV+

The Traitors – Universal+

The Voice – Universal+

Top Chef – Universal+

True Detective: Terra Noturna – Max

Uma Questão de Química – AppleTV+

Vermelho, Branco e Sangue Azul – Prime Video

What We Do in the Shadows – Disney+

Xógum: A Gloriosa Saga do Japão – Disney+

Onde assistir à premiação do Emmy 2024?

No Brasil, a transmissão oficial do Emmy 2024 será feita pela TNT, canal acessível através do serviço de streaming da Max. A cerimônia está agendada para o dia 15 de setembro, às 22h, no horário de Brasília.