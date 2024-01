'Griselda': mulher que inspirou série da Netflix realmente matou os três maridos?

"Griselda", nova minissérie da Netflix, tem dado o que falar por retratar a jornada de Griselda Blanco, uma das maiores traficantes de drogas da Colômbia, do seu sucesso no crime à queda.

Interpretada por Sofia Vergara, a criminosa ficou conhecida como a pioneira do narcotráfico no país sul-americano, por criar rotas que levavam drogas de Medellín para Miami. Durante anos, Griselda Blanco foi rival do também traficante Pablo Escobar, que já chegou a declarar que tinha certo medo da criminosa.

Além do título de 'Rainha do narcotráfico', Griselda também tinha a alcunha de 'Viúva Negra', por conta da morte de dois de seus três maridos. A traficante teria assassinado o terceiro e encomendado a morte do segundo. Por outro lado, sua entrada no mundo do crime ocorreu por meio do seu primeiro marido, que atuava como traficante de pessoas e falsificador de passaportes.

Entenda o destino dos maridos de Griselda, a 'Rainha do Tráfico'

Blanco teve três filhos com seu primeiro marido, Carlos Trujillo

Carlos Trujillo, primeiro marido de Griselda Blanco, não participa da produção da Netflix. O roteiro indica que ele já estava morto antes do primeiro episódio, com a mulher fugindo da Colômbia após a morte de seu segundo marido, Alberto Bravo.

Ela se casou com Trujillo quando ela era adolescente. Segundo o "Business Insider", Griselda conheceu Trujillo, um falsificador de documentos e cafetão, em Medellín, na Colômbia. Os dois se divorciaram no final dos anos 1960, depois de terem três filhos. Ela teria mandado assassinar Trujillo por causa de uma "disputa comercial" na década de 1970, mas nunca foi acusada do crime.

O segundo marido, Alberto Bravo, foi baleado e morto

Anos depois, Griselda Blanco e seu segundo marido, Alberto Bravo, construíram juntos seu império das drogas em Nova York.

Os dois se conheceram logo após a morte de Trujillo. Na época, Bravo já traficava drogas em Medellín. Eles se mudaram para Queens, Nova York, e começaram a construir seu cartel, primeiro importando pequenas quantidades de cocaína e depois movimentando milhões de dólares em drogas todos os meses. O cartel era conhecido como organização Alberto Bravo.

No entanto, os investigadores conseguiram interceptar as operações do grupo em 1975. No mesmo ano, Griselda, Alberto Bravo e mais de 30 subordinados foram indiciados pelo FBI por acusações de tráfico de drogas, na "Operação Banshee". Após fugirem de Nova York, o casal teve uma briga no estacionamento de uma boate em Bogotá, que resultou na morte de Bravo. O episódio é retratado na minissérie da Netflix.

Embora a produção tenha mostrado que Bravo foi morto por Griselda após obrigá-la a dormir com o irmão por causa de uma dívida, o assassinato aparentemente ocorreu por causa de um desentendimento entre o casal, em razão de divergências na gestão do cartel. Segundo o "Business Insider", Griselda suspeitava que o marido fosse o responsável pela crise nos negócios, por meio do roubo de milhões nos lucros das drogas.

A tragédia ocorreu durante um tiroteio, no qual Griselda teria sofrido um ferimento não fatal à bala no estômago. Mas seu marido levou um tiro na cabeça e morreu. No entanto, Max Mermelstein, um dos subordinados de Griselda, chegou a relatar que a chefe lhe disse que havia "matado o parceiro pessoalmente".

“Griselda me disse que estava parada na janela do carro e Bravo disse algo que a deixou furiosa”, disse Mermelstein ao jornal "South Florida Sun Sentinel" em 1989. “Então ela estendeu a mão, apontou a arma para ele e puxou o gatilho. Simples assim. E eu acredito nela".

Nessa altura, após a morte de dois dos seus maridos, Griselda controlava o império das drogas e ganhou o apelido de “Viúva Negra”. Ela nunca foi acusada da morte de Alberto Bravo.

O terceiro marido de Blanco, Darío Sepúlveda, foi assassinado

O terceiro marido de Griselda Blanco, Dario Sepulveda, é um personagem importante da produção da Netflix, e seu relacionamento tumultuado marca grande parte do enredo.

Griselda e Sepulveda se casaram em 1978. Não se sabe como eles realmente se conheceram. Não há indicação de que Sepulveda foi inicialmente contratado para assassinar a traficantes antes de mudar de lado matar seu chefe, o irmão de Alberto Bravo, Fernando, como mostra o segundo episódio da série.

O relacionamento de Blanco e Sepulveda chegou ao fim depois que ela o confrontou sobre sua infidelidade, disse seu ex-associado Max Mermelstein ao "Sun Sentinel". Após a separação, Sepulveda ganhou a guarda do filho com Griselda, Michael, então com 5 anos, e seu retorno à Colômbia. No entanto, em 1983, o pai e seu filho foram abordados por policiais em Medellín, e o criminoso foi morto a tiros na frente de seu filho.

Após a morte de Sepulveda, Michael foi devolvido à custódia de sua mãe e viveu com Griselda até sua prisão em 1985 em Irvine, Califórnia. Ela nunca foi acusado pela morte de Sepúlveda.