Harry Potter: HBO começa processo seletivo para personagens da série — e fãs tentam se candidatar

1/10 "Caverna do Dragão" (1983 - 1985): "Caverna do Dragão" segue um grupo de jovens que são transportados para um mundo mágico e perigoso enquanto andavam em uma montanha-russa. Guiados pelo enigmático Mestre dos Magos e enfrentando o vilão Vingador, os personagens embarcam em aventuras na tentativa de encontrar o caminho de volta para casa. O desenho é conhecido por seu final inconclusivo, que gerou inúmeras teorias entre os fãs. (cavernadodragao)

2/10 ThunderCats (1985 - 1989): a animação narra as aventuras de um grupo de guerreiros felinos que fogem de seu planeta natal, Thundera, e se estabelecem no Terceiro Mundo. Liderados por Lion-O, os ThunderCats enfrentam inimigos como Mumm-Ra, o malvado feiticeiro múmia. A série é lembrada por suas batalhas épicas e pela frase icônica "ThunderCats, Ho!". (Thundercats)

3/10 He-Man e os Defensores do Universo (1983 - 1985): "He-Man e os Defensores do Universo" segue o príncipe Adam, que se transforma no poderoso He-Man para proteger o reino de Eternia do maligno Esqueleto. Com a ajuda de seus aliados, como Teela e Mentor, He-Man usa sua força sobre-humana e a Espada do Poder para combater o mal. O desenho é famoso pelo bordão "Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força!". (HeMan)

4/10 She-Ra: A Princesa do Poder (1985 - 1987): “She-Ra: A Princesa do Poder” é um spin-off de He-Man que segue a história de Adora, irmã gêmea do príncipe Adam, que se transforma na heroína She-Ra. Liderando a Rebelião contra a Horda do Mal, She-Ra luta pela liberdade do planeta Etheria. O desenho destacou a força feminina e a importância da coragem e da justiça. (SheHa)

5/10 Os Cavaleiros do Zodíaco (1986 - 1989): "Os Cavaleiros do Zodíaco" é uma animação japonesa que se tornou um fenômeno global. A série acompanha os Cavaleiros de Bronze, guerreiros protegidos pelas constelações, enquanto defendem a reencarnação da deusa Atena contra forças malignas. Conhecido por suas batalhas épicas e armaduras brilhantes, o desenho conquistou uma legião de fãs. (cavaleirosdozodiaco)

6/10 Smurfs (1981 - 1990): Os "Smurfs" são pequenas criaturas azuis que vivem em uma vila escondida na floresta, liderados pelo sábio Papai Smurf. Eles enfrentam o malvado Gargamel e seu gato Cruel, que constantemente tentam capturá-los. A série encantou crianças com suas histórias leves e personagens adoráveis. (Smurfs)

7/10 Dragon Ball Z (1989 - 1996): "Dragon Ball Z" segue as aventuras de Goku e seus amigos enquanto protegem a Terra de ameaças poderosas. Com batalhas intensas e transformações icônicas como o Super Saiyajin, o desenho tornou-se um marco na animação japonesa e influenciou muitas outras séries do gênero. (DragonBallZ)

8/10 TV Pirata (1988 - 1990): "TV Pirata" é um programa humorístico brasileiro que parodiava a programação da TV aberta. Com um elenco talentoso e esquetes hilárias, a série satirizava novelas, comerciais e programas de auditório, se tornando um marco na comédia brasileira. (TPirata)

9/10 Esquadrão Classe A (1983 - 1987): "Esquadrão Classe A" segue um grupo de ex-soldados das Forças Especiais que são injustamente condenados por um crime e se tornam mercenários. Liderados pelo carismático Hannibal, eles ajudam pessoas em necessidade enquanto fogem das autoridades. A série é famosa por suas cenas de ação e personagens icônicos. (EsquadrãoClasseA)