Efeito 'Bebê Rena': após repercussão de série, Reino Unido alerta Netflix sobre lei de privacidade

Entre os apaixonados por séries, provavelmente "Bebê Rena", nova produção original da Netflix, foi um dos assuntos mais comentados, em razão da repercussão da trama e questões bastante controversas como abuso e saúde mental.

A minissérie também impulsionou um debate no Reino Unido sobre privacidade, principalmente das pessoas que são retratadas nos episódios. Neste sábado, 11, governo britânico emitiu um alerta à Netflix sobre um projeto de lei em andamento no parlamento do país, visando a proteção dos indivíduos que são mencionados nas produções audiovisuais.

"Bebê Rena" supostamente se baseia nas experiências do criador, Richard Gadd, com assédio e experiências de perseguição na internet e em locais públicos por uma mulher obcecada por ele. Na história, Richard interpreta Donny Dunn, um bastender aspirante a comediante que tenta fugir das investidas de Martha Scott, uma stalker misteriosa e agressiva.

Embora a minisérie não revele a verdadeira identidade da assediadora de Gadd, uma advogada escocesa chamada Fiona Harvey afirmou em uma entrevista nesta quinta-feira 9, durante o programa de Piers Morgan no YouTube, que ela foi a inspiração para a história. Harvey negou as acusações de assédio de Gadd e insistiu que a série inventou histórias.

Como deve funcionar a lei de privacidade do Reino Unido?

Ao site Deadline, um porta-voz do governo britânico declarou que as emissoras do Reino Unido estão sujeitas a regras que protegem o público, colaboradores e outros envolvidos. O novo projeto visa estender essas normas às plataformas de streaming, incluindo a Netflix, o que poderia abrir espaço para um processo de Fiona Harvey contra a empresa.

No entanto, o projeto de lei só deverá ser finalizado em 2025, de acordo com as autoridades britânicas.

