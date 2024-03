Adaptação de 'O Problema dos 3 Corpos' estreia na Netflix nesta quinta; saiba mais sobre a série

A adaptação do aclamado livro de ficção científica, "O Problema dos 3 Corpos", estreia na Netflix nesta quinta-feira, 21.

A série original da plataforma de streaming conta com oito episódios e foi criada pelos mesmos produtoes por trás de "Game of Thrones", David Benioff e DB Weiss, juntamente com Alexander Woo.

Entenda a história

Na trama, uma decisão crucial tomada por uma jovem na China dos anos 1960 ecoa pelo espaço e pelo tempo até os dias atuais. À medida que as leis da natureza começam a se desfazer diante de seus olhos, um grupo de cientistas brilhantes se une a um detetive nada convencional para enfrentar a maior ameaça da história.

Diferenças entre o livro e a série

Em entrevista à CNN, os criadores da série contaram que foram feitas algumas alterações na história e que a adaptação tem uma vida própria além do livro, proporcionando um nível ainda maior de envolvimento emocional.

“Temos muito amor e respeito pelos livros. Não dá para dedicar inúmeras horas do dia durante vários anos para adaptar uma obra que você não ama. Queremos fazer justiça aos livros e criar uma série que faça as pessoas se sentirem como nós nos sentimos quando lemos os livros”, explicou Benioff.

E acrescentou: “A melhor maneira de fazer isso não é só pegar o conteúdo do livro e colocar na tela exatamente na mesma ordem e do mesmo jeito. Na verdade, isso raramente funciona. Então, é muito importante para nós que a série tenha vida própria, que funcione tanto para quem leu quanto para quem não leu os livros”.

O livro "O Problema dos 3 Corpos" é escrito pelo renomado autor chinês Cixin Liu, que já ganhou os prêmios Yinhe, considerado o mais prestigiado prêmio de ficção científica da China, e Hugo. Ele foi o primeiro autor não anglófono a conquistar o prêmio de melhor romance.

Conheça o elenco

A série "O Problema dos 3 Corpos" é estrelada por Alex Sharp, Benedict Wong, Eiza González, Jess Hong, John Bradley, Jonathan Pryce, Jovan Adepo, Liam Cunningham, Marlo Kelly, Rosalind Chao, Saamer Usmani, Sea Shimooka e Zine Tseng.

Assista ao trailer