Alemanha divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja lista completa

A Seleção da Alemanha anunciou nesta quinta-feira, 21, os 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026.

A principal novidade da lista de Julian Nagelsmann é o retorno do goleiro Manuel Neuer, que havia se aposentado da equipe nacional.

A convocação foi divulgada diretamente do ginásio de futsal do complexo da Federação Alemã de Futebol e transmitida ao vivo pelo canal oficial da DFB no YouTube.

A Alemanha está no Grupo E da Copa do Mundo, ao lado de Equador, Costa do Marfim e Curaçao. A estreia da equipe será no dia 14 de junho, contra Curaçao, em Houston, no Texas.

Como será a preparação da Alemanha para a Copa?

Após a convocação oficial, a delegação alemã se apresenta no dia 27 de maio para um período de treinamentos de quatro dias no centro da Adidas, parceira da Federação Alemã, em Herzogenaurach, na Baviera.

Antes do início do Mundial, a equipe fará dois amistosos preparatórios. O primeiro será contra a Finlândia, em 31 de maio, na cidade de Mainz.

Depois, os alemães enfrentam os Estados Unidos no dia 6 de junho, em Chicago, no último compromisso antes da estreia na Copa.

Veja a lista final da Alemanha para a Copa do Mundo

Goleiros

Manuel Neuer (Bayern de Munique), Oliver Baumann (Hoffenheim) e Alexander Nübel (Stuttgart);

Defensores

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern de Munique), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) e Malick Thiaw (Milan);

Meias/atacantes

Nadiem Amiri (Mainz), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern de Munique), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Leroy Sané (Bayern de Munique), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) e Nick Woltemade (Stuttgart).