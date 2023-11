The Crown: morte de Diana e crise na monarquia marcam a 1º parte da temporada final; veja trailer

A Netflix divulgou nesta quinta-feira, 26, o trailer oficial da Parte 1 da sexta e última temporada da série The Crown. A nova fase é protagonizada por Diana (Elizabeth Debicki) e a Rainha Elizabeth II (Imelda Staunton).

A prévia destaca o drama de Diana após o fim do casamento com o então princípe Charles (Dominic West) e a pressão do público e imprensa por seu relacionamento com Dodi Al-Fayed. Além das preocupações da rainha com o futuro da monarquia, principalmente pelos impactos da morte da princesa em um trágico acidente de carro em Paris.

Quando a primeira parte da temporada final de The Crown será lançada?

A última temporada de The Crown será dividida em duas partes. A primeira será lançada em 16 de novembro com quatro episódios, focados nos últimos momentos de Diana até a sua morte e as consequências do episódio para a família real.

A segunda parte, com 6 episódios, estará disponível na plataforma de streaming em 14 de dezembro. As outras cinco temporadas seguem disponíveis na Netflix.

Quem está no elenco da temporada final de The Crown?

Os principais nomes do atual elenco de The Crown são Elizabeth Debicki (princesa Diana Spencer), Dominic West (príncipe Charles), Imelda Staunton (rainha Elizabeth II), Jonny Lee Miller (John Major), Lesley Manville (princesa Margaret), Jonathan Pryce (príncipe Philip) e Senan West (príncipe William).