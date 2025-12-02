O que aconteceu com a Max em Stranger Things?

Logo que apareceu em Stranger Things, Max Mayfield parecia apenas a novata com talento para jogos de fliperama e skate.

Mas, temporada após temporada, se transformou em uma das personagens mais complexas da série. De figurante, passou a carregar arcos de luto, depressão e enfrentamento direto ao vilão — e se tornou peça-chave no desfecho da história.

2ª temporada

Max Mayfield chega a Hawkins como aluna nova e chama atenção no fliperama. Nos jogos, o nome de tela de Max é “MadMax”. A alta rapidamente a coloca no radar de Dustin, Lucas, Mike e Will.

A personagem aparece com perfil fechado, fala pouco sobre a vida pessoal e mantém distância do grupo no início. Os interesses ficam concentrados em skate, jogos de arcade e videogames. A aproximação ocorre gradualmente, com Lucas assumindo papel central nesse processo.

Ao longo da temporada, Max passa de presença externa a integrante frequente das atividades do grupo, incluindo momentos de convivência no fliperama e nas ruas da cidade.

3ª temporada

Na 3ª temporada, a dinâmica familiar de Max segue marcada pela relação com o meio‑irmão Billy Hargrove. A convivência é descrita por agressões e intimidações, com Billy como figura dominante em casa.

Durante a crise envolvendo o Devorador de Mentes, Billy muda de posição no conflito e se sacrifica para salvar Eleven e impedir o avanço da ameaça em Hawkins. A morte ocorre diante de Max e altera o centro emocional de sua trajetória.

Depois disso, ela entra em colapso emocional. O luto aparece como grande parte da temporada seguinte, sem resolução imediata.

O que esperar da 2ª temporada de 'Os Donos do Jogo', segundo o diretor

4ª temporada

Max se torna alvo direto de Vecna. Diferente de vítimas anteriores, ela entende que está marcada e reconhece o padrão de ataques do vilão. A consciência do que pode acontecer a coloca em estado de alerta constante ao longo dos episódios.

Ela decide participar do plano para enfrentar Vecna e aceita funcionar como isca. O ataque ocorre no final da temporada: Vecna quebra seus ossos e tira sua visão.

Eleven consegue reanimar o corpo de Max, mas a personagem não retoma a consciência. Ela permanece em coma, internada, sem resposta clínica conhecida.

🚨 ATENÇÃO: SPOILERS

5ª temporada

Na temporada final, Max continua no hospital, em coma. A informação central é que sua consciência permanece retida nas memórias de Henry Creel (o Vecna). Nesse espaço mental, ela atravessa fragmentos do passado do vilão, incluindo a sala do arco-íris e cenas de Hawkins na década de 1950.

Max encontra abrigo em uma caverna localizada nesse ambiente psíquico. O lugar é apresentado como a única área onde Vecna não a alcança.

Ela também encontra Holly Wheeler, que foi puxada para o mesmo espaço mental após ser capturada por Vecna. As duas passam a agir juntas dentro do mindscape, tentando entender a lógica do cárcere e localizar uma saída.

A trama indica que as cartas escritas por Max anteriormente se conectam ao desfecho. A resolução do arco fica prevista para os episódios finais programados para 25 de dezembro e 1º de janeiro.

O poder das coisas estranhas

Stranger Things é a terceira série em inglês mais assistida da história do serviço de streaming, segundo ranking divulgado pela empresa.

Desde 2020, a série gerou mais de US$ 1 bilhão em receita e atraiu cerca de 2 milhões de novos assinantes para a gigante do streaming, segundo dados da Parrot Analytics. Com a temporada final, a expectativa é que o valor total supere os US$ 2 bilhões, o que deve consolidar a produção como marca global.

Saiba mais sobre Stranger Things: