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Ripple e Bitso ampliam parceria em stablecoins na América Latina

Criptomoeda atrelada ao peso mexicano será emitida na rede blockchain da empresa dos EUA com a nova fase do acordo entre as duas companhias

(Reprodução/Reprodução)

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Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 11 de junho de 2026 às 11h00.

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A empresa norte-americana de infraestrutura blockchain Ripple e a corretora de criptomoedas mexicana Bitso anunciaram uma ampliação na parceria para fomentar o uso de stablecoins por empresas na América Latina.

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Em nota, as empresas afirmam que a stablecoin atrelada ao peso mexicano da Bitso, MXNB, passará a ser emitida na rede blockchain XRP Ledger. A ideia é usar o token junto com a stablecoin de dólar da Ripple, o RLUSD, para criar fluxos de liquidação em negócios entre empresas (B2B) nos Estados Unidos e no México.

Com a novidade, a MXNB também será integrada à exchange descentralizada permissionada da XRP Ledger.

“Ao reunir o RLUSD e o MXNB na exchange descentralizada autorizada da XRPL, estamos ajudando a criar uma infraestrutura de liquidez on-chain regulamentada, projetada especificamente para pagamentos transfronteiriços corporativos. Esta é a próxima evolução de como o valor circula entre dólares e pesos mexicanos”, afirmou em nota Silvio Pegado, diretor-geral da Ripple para a América Latina.

Já Ben Reid, diretor de stablecoins da Bitso Business, disse que a integração do MXNB à infraestrutura da Ripple trará acesso a liquidez on-chain denominada na moeda.

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