Ripple e Bitso ampliam parceria em stablecoins na América Latina

A empresa norte-americana de infraestrutura blockchain Ripple e a corretora de criptomoedas mexicana Bitso anunciaram uma ampliação na parceria para fomentar o uso de stablecoins por empresas na América Latina.

Aproveite até 60% de desconto na taxa de corretagem com a Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual. Por tempo limitado! Abra sua conta e se torne um cliente VIP. Cupom: FOM26.

Em nota, as empresas afirmam que a stablecoin atrelada ao peso mexicano da Bitso, MXNB, passará a ser emitida na rede blockchain XRP Ledger. A ideia é usar o token junto com a stablecoin de dólar da Ripple, o RLUSD, para criar fluxos de liquidação em negócios entre empresas (B2B) nos Estados Unidos e no México.

Com a novidade, a MXNB também será integrada à exchange descentralizada permissionada da XRP Ledger.

“Ao reunir o RLUSD e o MXNB na exchange descentralizada autorizada da XRPL, estamos ajudando a criar uma infraestrutura de liquidez on-chain regulamentada, projetada especificamente para pagamentos transfronteiriços corporativos. Esta é a próxima evolução de como o valor circula entre dólares e pesos mexicanos”, afirmou em nota Silvio Pegado, diretor-geral da Ripple para a América Latina.

Já Ben Reid, diretor de stablecoins da Bitso Business, disse que a integração do MXNB à infraestrutura da Ripple trará acesso a liquidez on-chain denominada na moeda.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok