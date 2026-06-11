Ripple e Bitso ampliam parceria em stablecoins na América Latina

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Editor do Future of Money
Publicado em 11 de junho de 2026 às 11h00.
A empresa norte-americana de infraestrutura blockchain Ripple e a corretora de criptomoedas mexicana Bitso anunciaram uma ampliação na parceria para fomentar o uso de stablecoins por empresas na América Latina.
Em nota, as empresas afirmam que a stablecoin atrelada ao peso mexicano da Bitso, MXNB, passará a ser emitida na rede blockchain XRP Ledger. A ideia é usar o token junto com a stablecoin de dólar da Ripple, o RLUSD, para criar fluxos de liquidação em negócios entre empresas (B2B) nos Estados Unidos e no México.
Com a novidade, a MXNB também será integrada à exchange descentralizada permissionada da XRP Ledger.
“Ao reunir o RLUSD e o MXNB na exchange descentralizada autorizada da XRPL, estamos ajudando a criar uma infraestrutura de liquidez on-chain regulamentada, projetada especificamente para pagamentos transfronteiriços corporativos. Esta é a próxima evolução de como o valor circula entre dólares e pesos mexicanos”, afirmou em nota Silvio Pegado, diretor-geral da Ripple para a América Latina.
Já Ben Reid, diretor de stablecoins da Bitso Business, disse que a integração do MXNB à infraestrutura da Ripple trará acesso a liquidez on-chain denominada na moeda.
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