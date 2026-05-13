Produção industrial cresce 0,1% em março e avança em 11 de 15 locais pesquisados

A produção industrial brasileira cresceu 0,1% em março de 2026 na comparação com fevereiro, na série com ajuste sazonal, segundo dados do Institudo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira, 13.

O resultado foi acompanhado por alta em 11 dos 15 locais pesquisados, indicando leve disseminação do avanço no setor.

Os destaques positivos foram Pará (4,5%), Mato Grosso (3,6%), Goiás (3,6%) e Espírito Santo (3,5%). Também registraram crescimento Amazonas (2,5%), Rio de Janeiro (2,5%), Região Nordeste (1,7%), Paraná (1,2%), Rio Grande do Sul (1,0%), Bahia (1,0%) e Santa Catarina (0,8%). Pernambuco teve a queda mais intensa do mês (-1,9%), seguido por Minas Gerais (-1,4%), Ceará (-1,3%) e São Paulo (-0,2%).

A média móvel trimestral da indústria avançou 1,0% no trimestre encerrado em março, acelerando em relação aos dois primeiros meses de 2026. Nesse indicador, 14 dos 15 locais pesquisados registraram crescimento, com destaque novamente para Pará (5,3%), Espírito Santo (2,7%) e Bahia (2,4%). O único recuo foi em Pernambuco (-1,3%).

Na comparação com março de 2025, a produção industrial subiu 4,3%, com alta em 15 dos 18 locais pesquisados. O resultado foi influenciado pelo maior número de dias úteis no mês e teve como principais destaques Pernambuco (35%), Espírito Santo (22,5%), Mato Grosso do Sul (12,3%) e Rio Grande do Sul (11%).

No acumulado de janeiro a março de 2026, a indústria nacional avançou 1,3%, com resultados positivos em nove dos 18 locais. Pernambuco (29,6%), Espírito Santo (22,6%) e Mato Grosso do Sul (10,3%) lideram os ganhos, enquanto Rio Grande do Norte (-19,2%), Bahia (-6,5%) e Ceará (-5,7%) registraram as maiores quedas.

No acumulado em 12 meses, a indústria cresceu 0,4%, com leve aceleração frente a fevereiro. Ainda assim, o desempenho segue heterogêneo entre as regiões, com avanço mais forte em Pernambuco, Espírito Santo e Rio de Janeiro, enquanto Paraná, Santa Catarina e Bahia seguem em trajetória negativa.