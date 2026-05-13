Acabou a maratona? Amazon aposta em lançamento semanal com The Boys — e até agora funcionou

Em uma era em que assistir uma temporada inteira em um fim de semana virou hábito, a Amazon tomou uma decisão deliberada para a temporada final de The Boys: episódio por episódio, toda quarta-feira, durante sete semanas.

A estratégia parecia ir na contramão do mercado, mas os resultados sugeriram o oposto.

A 5ª temporada estreou em 8 de abril com dois episódios, e, nas semanas seguintes, um novo capítulo chegava ao Prime Video. O episódio final é lançado na semana que vem, quarta-feira, 20.

Na semana de abertura, a série registrou 899 milhões de minutos assistidos e ocupou o segundo lugar no ranking Nielsen de streaming nos Estados Unidos , atrás apenas de The Pitt, da HBO Max, que acumulou 1,13 bilhão de minutos em torno do penúltimo episódio de sua segunda temporada.

Dos minutos registrados por The Boys, segundo a Nielsen, 64% vieram dos dois episódios novos, enquanto o restante representou audiência de temporadas anteriores. Sinal de que o lançamento reativou o interesse pela série inteira.

Não foi a estreia mais explosiva da história da série. A quarta temporada, lançada em junho de 2024 com três episódios simultâneos, registrou 1,19 bilhão de minutos na semana de abertura.

Mas a comparação conta menos do que parece: o modelo adotado na temporada final não foi desenhado para pico de audiência, e sim para sustentação.

A lógica da Amazon: maratona na estreia, semana na maturidade

A estratégia da Prime Video para séries consolidadas é bem documentada.

Um levantamento da consultoria Luminate mapeou o comportamento da Prime Video em 2025 e identificou um padrão: estreias tendem a ser lançadas de uma vez, mas séries renovadas migram progressivamente para o modelo semanal, assim como a televisão fazia na era pré-streaming.

Reacher e The Summer I Turned Pretty, as duas produções originais mais assistidas da plataforma em 2025, estrearam como binge e migraram para lançamentos semanais nas temporadas seguintes.

Em paralelo, um estudo independente da Universidade Carnegie Mellon, citado pelo Hollywood Reporter, concluiu que o formato semanal gera 48% mais retenção de assinantes no curto prazo em comparação ao binge.

O próprio Kripke admitiu a ambivalência

O showrunner Eric Kripke admitiu os dois lados do modelo em entrevista ao TV Guide.

"Para quem amar o lançamento semanal — porque precisamos que as pessoas falem e discutam sobre a série — minha aposta é que, se você assistisse tudo de uma vez, teria uma experiência muito diferente de assistir um episódio por semana, achar mais lento que o normal e ainda ter que esperar mais uma semana pela próxima parte. Acho que isso irrita as pessoas, provavelmente", afirmou.

Mesmo assim, Kripke reafirmou seu apoio à escolha. "Para ser claro, sou a favor desse calendário de lançamento", disse.

The Boys: série vai acabar na quinta temporada (Prime Video/Reprodução)

A irritação que Kripke mencionou foi real: parte dos fãs criticou episódios da temporada final como "filler", reclamações que o showrunner respondeu publicamente.

Mas o modelo semanal tem uma vantagem que o binge nunca entregou — ele mantém uma série no centro da conversa por semanas, não por dias.

Cada quarta-feira de The Boys virou um evento: recap, teoria, thread no Reddit, meme.

🚨 SPOILER: A morte de um personagem querido no episódio 7, por exemplo, gerou uma onda de reação que uma estreia integral teria diluído em horas.

O streaming está abandonando a maratona?

É um sinal do momento do setor.

A Netflix, que popularizou o binge, começou a testar lançamentos semanais em franquias estratégicas. A Disney+ nunca abandonou o modelo episódico para seus títulos principais.

A Max consolidou o formato para quase toda a sua grade.

As maratonas ainda dominam estreias — mas para séries com base de fãs leais e múltiplas temporadas, a semana virou uma moeda de engajamento muito mais valiosa.

The Boys encerra no dia 20 de maio. Sete semanas de conversa, sete semanas de teorias, sete semanas de audiência.

A Amazon apostou que isso valeria mais do que um único fim de semana de maratona.

Os 899 milhões de minutos na semana de estreia sugerem que a aposta não foi errada. E a finale vai dizer se o fôlego se sustentou até o fim.