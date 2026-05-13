Acabou a maratona? Amazon aposta em lançamento semanal com The Boys — e até agora funcionou

'Terror': cachorro de Butcher é um dos destaques de The Boys (Prime Video/Reprodução)
Repórter
Publicado em 13 de maio de 2026 às 11h32.
Última atualização em 13 de maio de 2026 às 11h36.
Em uma era em que assistir uma temporada inteira em um fim de semana virou hábito, a Amazon tomou uma decisão deliberada para a temporada final de The Boys: episódio por episódio, toda quarta-feira, durante sete semanas.
A estratégia parecia ir na contramão do mercado, mas os resultados sugeriram o oposto.
A 5ª temporada estreou em 8 de abril com dois episódios, e, nas semanas seguintes, um novo capítulo chegava ao Prime Video. O episódio final é lançado na semana que vem, quarta-feira, 20.
Na semana de abertura, a série registrou 899 milhões de minutos assistidos e ocupou o segundo lugar no ranking Nielsen de streaming nos Estados Unidos , atrás apenas de The Pitt, da HBO Max, que acumulou 1,13 bilhão de minutos em torno do penúltimo episódio de sua segunda temporada.A morte que mudou tudo: o que esperar do último episódio de 'The Boys'
Dos minutos registrados por The Boys, segundo a Nielsen, 64% vieram dos dois episódios novos, enquanto o restante representou audiência de temporadas anteriores. Sinal de que o lançamento reativou o interesse pela série inteira.
Não foi a estreia mais explosiva da história da série. A quarta temporada, lançada em junho de 2024 com três episódios simultâneos, registrou 1,19 bilhão de minutos na semana de abertura.
Mas a comparação conta menos do que parece: o modelo adotado na temporada final não foi desenhado para pico de audiência, e sim para sustentação.
A estratégia da Prime Video para séries consolidadas é bem documentada.
Um levantamento da consultoria Luminate mapeou o comportamento da Prime Video em 2025 e identificou um padrão: estreias tendem a ser lançadas de uma vez, mas séries renovadas migram progressivamente para o modelo semanal, assim como a televisão fazia na era pré-streaming.
Reacher e The Summer I Turned Pretty, as duas produções originais mais assistidas da plataforma em 2025, estrearam como binge e migraram para lançamentos semanais nas temporadas seguintes.
Em paralelo, um estudo independente da Universidade Carnegie Mellon, citado pelo Hollywood Reporter, concluiu que o formato semanal gera 48% mais retenção de assinantes no curto prazo em comparação ao binge.
O showrunner Eric Kripke admitiu os dois lados do modelo em entrevista ao TV Guide.
"Para quem amar o lançamento semanal — porque precisamos que as pessoas falem e discutam sobre a série — minha aposta é que, se você assistisse tudo de uma vez, teria uma experiência muito diferente de assistir um episódio por semana, achar mais lento que o normal e ainda ter que esperar mais uma semana pela próxima parte. Acho que isso irrita as pessoas, provavelmente", afirmou.
Mesmo assim, Kripke reafirmou seu apoio à escolha. "Para ser claro, sou a favor desse calendário de lançamento", disse.
A irritação que Kripke mencionou foi real: parte dos fãs criticou episódios da temporada final como "filler", reclamações que o showrunner respondeu publicamente.The Boys tentou superar o absurdo — e a realidade virou sua maior concorrente
Mas o modelo semanal tem uma vantagem que o binge nunca entregou — ele mantém uma série no centro da conversa por semanas, não por dias.
Cada quarta-feira de The Boys virou um evento: recap, teoria, thread no Reddit, meme.
🚨 SPOILER: A morte de um personagem querido no episódio 7, por exemplo, gerou uma onda de reação que uma estreia integral teria diluído em horas.
É um sinal do momento do setor.
A Netflix, que popularizou o binge, começou a testar lançamentos semanais em franquias estratégicas. A Disney+ nunca abandonou o modelo episódico para seus títulos principais.
A Max consolidou o formato para quase toda a sua grade.
As maratonas ainda dominam estreias — mas para séries com base de fãs leais e múltiplas temporadas, a semana virou uma moeda de engajamento muito mais valiosa.
The Boys encerra no dia 20 de maio. Sete semanas de conversa, sete semanas de teorias, sete semanas de audiência.
A Amazon apostou que isso valeria mais do que um único fim de semana de maratona.
Os 899 milhões de minutos na semana de estreia sugerem que a aposta não foi errada. E a finale vai dizer se o fôlego se sustentou até o fim.