Nova animação da Netflix supera 'Guerreiras do K-Pop' em estreia histórica

A Netflix tem uma nova campeã entre suas animações. O filme "Como Mágica" surpreendeu ao ultrapassar os números de estreia de "Guerreiras do K-Pop" e registrar a maior audiência de uma animação na primeira semana da plataforma.

Animação estreou em alta

Segundo o Deadline, o longa alcançou 38,7 milhões de visualizações nos primeiros sete dias disponíveis no streaming. O desempenho supera os 30,1 milhões registrados por "Guerreiras do K-Pop" no mesmo período.

Antes da chegada de "Como Mágica", o recorde pertencia a "A Fera do Mar", lançado em 2022, que havia alcançado 34,9 milhões de views em sua semana inicial.

Sobre o que é o filme?

A nova animação aposta em uma fórmula clássica de troca de corpos, mas ambientada no reino animal. A trama acompanha um pequeno habitante da floresta e uma ave imponente que, após um acidente inesperado, acabam presos nos corpos um do outro. Rivais naturais, os dois precisam conviver enquanto enfrentam desafios e descobertas ao longo da jornada.

Produzido pela Skydance Animation, o filme, que estreou no dia 1º de maio, conta com a dublagem de Michael B. Jordan — vencedor do Oscar de "Melhor Ator" — e Juno Temple.