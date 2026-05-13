Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Nova animação da Netflix supera 'Guerreiras do K-Pop' em estreia histórica

Nova animação da Netflix conquistou a maior audiência inicial já registrada para um longa animado na plataforma

'Como Mágica'': Produção inspirada em trocas de corpo no mundo animal superou recordes recentes do streaming (Reprodução/Netflix)

'Como Mágica'': Produção inspirada em trocas de corpo no mundo animal superou recordes recentes do streaming (Reprodução/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de maio de 2026 às 12h22.

A Netflix tem uma nova campeã entre suas animações. O filme "Como Mágica" surpreendeu ao ultrapassar os números de estreia de "Guerreiras do K-Pop" e registrar a maior audiência de uma animação na primeira semana da plataforma.

Animação estreou em alta

Segundo o Deadline, o longa alcançou 38,7 milhões de visualizações nos primeiros sete dias disponíveis no streaming. O desempenho supera os 30,1 milhões registrados por "Guerreiras do K-Pop" no mesmo período.

Antes da chegada de "Como Mágica", o recorde pertencia a "A Fera do Mar", lançado em 2022, que havia alcançado 34,9 milhões de views em sua semana inicial.

Sobre o que é o filme?

A nova animação aposta em uma fórmula clássica de troca de corpos, mas ambientada no reino animal. A trama acompanha um pequeno habitante da floresta e uma ave imponente que, após um acidente inesperado, acabam presos nos corpos um do outro. Rivais naturais, os dois precisam conviver enquanto enfrentam desafios e descobertas ao longo da jornada.

Produzido pela Skydance Animation, o filme, que estreou no dia 1º de maio, conta com a dublagem de Michael B. Jordan — vencedor do Oscar de "Melhor Ator" — e Juno Temple

Acompanhe tudo sobre:NetflixFilmesAnimação

Mais de Pop

Saiba quem é o músico brasileiro que ganhará estrela histórica em Hollywood

Shakira chama Ed Sheeran para compor música da Copa do Mundo de 2026

Acabou a maratona? Amazon aposta em lançamento semanal com The Boys — e até agora funcionou

A morte que mudou tudo: o que esperar do último episódio de 'The Boys'

Mais na Exame

Economia

Varejo cresce 0,5% em março e tem alta de 4% na comparação anual, diz IBGE

EXAME Agro

Exportações de carne para o mercado europeu não serão interrompidas, diz Alckmin

Casual

Conan O’Brien será apresentador do Oscar 2027 pelo terceiro ano seguido

Inteligência Artificial

Google DeepMind transforma o cursor do mouse em agente de IA com Magic Pointer