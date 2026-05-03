Diretor de O Diabo Veste Prada 2 contratou artista para fazer 'meme gerado por IA'; por quê?

'O Diabo Veste Prada 2' chamou atenção ao optar por uma artista humana, e não inteligência artificial, para criar um dos memes "criados por inteligência artifiicial", exibidos no filme.

Segundo a Variety, o diretor David Frankel contratou a artista Alexis Franklin para produzir uma imagem que aparece em uma das cenas do filme.

Na trama, a revista Runway enfrenta uma crise após uma decisão editorial controversa sob o comando de Miranda Priestly, personagem de Meryl Streep. Em meio à repercussão negativa online, a editora se torna alvo de críticas, GIFs e memes — entre eles, uma imagem em estilo visual semelhante ao gerado por IA, mas, na vida real, criada manualmente.

Em publicação nas redes sociais, Franklin revelou os bastidores do trabalho.

“Fui convidada por David Frankel para pintar isso para O Diabo Veste Prada 2 [a imagem aparece no filme]”, escreveu.

A artista ainda comentou a experiência:

“Sem desrespeito à rainha Meryl, mas isso é algo que eu pintaria no meu tempo livre, então quando me chamaram para fazer, foi pura diversão.”

A escolha foi bem recebida nas redes sociais, com internautas destacando a valorização do trabalho artístico humano em meio ao crescimento do uso de ferramentas de inteligência artificial na indústria do entretenimento.

Além do retorno de Meryl Streep, o longa também traz de volta Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, retomando personagens do filme original lançado em 2006.

Nas bilheterias, 'O Diabo Veste Prada 2' estreou com uma bilheteria US$ 77 milhões nos Estados Unidos e acumulou US$ 233,6 milhões em arrecadação global no primeiro fim de semana.