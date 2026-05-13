Hugo Souza na Copa do Mundo 2026? Veja quem disputa vaga de goleiro

A disputa pelas vagas no gol da seleção brasileira ganhou novos capítulos às vésperas da convocação final para a Copa do Mundo de 2026. E, mesmo sem ser considerado favorito, Hugo Souza ainda mantém chances de aparecer entre os escolhidos de Carlo Ancelotti.

O técnico italiano já deixou claro que vê a solidez defensiva como prioridade máxima para o Mundial. Nesse cenário, a avaliação dos goleiros ganhou peso especial dentro da comissão técnica.

Hoje, a única certeza parece ser a presença de Alisson, do Liverpool, na lista final. Titular da seleção nos últimos anos, o goleiro vai para seu terceiro Mundial, embora também conviva com preocupação física após uma lesão muscular sofrida em março. Mesmo assim, segue como o nome de maior confiança para Ancelotti e Taffarel.

Ederson, atualmente no Fenerbahçe, também aparece muito próximo da convocação. O goleiro viveu oscilações recentes e chegou a ser cortado da seleção em 2025 por lesão na coxa, mas recuperou espaço e segue valorizado pela experiência e qualidade apresentada durante o ciclo de Copa.

A disputa pela terceira vaga

Bento, do Al-Nassr, é hoje o principal candidato à terceira vaga. Aos 26 anos, ele esteve presente em todas as convocações desde a chegada de Ancelotti e ganhou moral dentro do ciclo atual. Apesar de uma falha recente no Campeonato Saudita, continua sendo visto como um goleiro de confiança pela comissão.

É justamente nessa brecha que Hugo Souza tenta entrar. O goleiro do Corinthians, de 27 anos, aparece na pré-lista enviada pela CBF à Fifa e segue monitorado para o próximo ciclo da seleção. O crescimento recente, especialmente após recuperar espaço no futebol brasileiro, recolocou seu nome na disputa.

Inclusive, Hugo foi convocado para os amistosos contra França e Croácia em março, justamente após a lesão de Alisson.

Por outro lado, as oscilações recentes no Corinthians ainda pesam contra. Algumas falhas ao longo da temporada fizeram Hugo perder força na corrida, principalmente em comparação com Bento, que teve sequência mais sólida dentro da seleção.

Outro concorrente direto é John, do Nottingham Forest. O ex-goleiro do Botafogo voltou recentemente após passar por artroscopia no joelho esquerdo em janeiro e ainda alimenta o sonho da Copa. Convocado duas vezes por Ancelotti em 2025, ele ganhou prestígio pelo desempenho na Inglaterra e pela recuperação física considerada exemplar.

Além deles, Weverton também aparece na pré-lista como opção mais experiente. Já nomes como Fábio, do Fluminense, sequer foram observados no ciclo atual, mesmo vivendo grande fase aos 45 anos.

No momento, o cenário mais provável aponta para Alisson, Ederson e Bento como trio da Copa. Ainda assim, Hugo Souza continua vivo na disputa. A definição final ficará nas mãos de Ancelotti e de Taffarel, preparador de goleiros da seleção desde 2018.

A convocação para a Copa do Mundo acontece na próxima segunda-feira, 18, às 17h, de Brasília, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.