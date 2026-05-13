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Saiba quem é o músico brasileiro que ganhará estrela histórica em Hollywood

Percussionista participou de gravações de Michael Jackson, Madonna, Elton John e Earth, Wind & Fire desde os anos 1970

Paulinho da Costa: percussionista carioca se tornou o primeiro brasileiro nato na Calçada da Fama (Divulgação)

Paulinho da Costa: percussionista carioca se tornou o primeiro brasileiro nato na Calçada da Fama (Divulgação)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 13 de maio de 2026 às 11h55.

Um som que nasceu nas ruas de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, vai ecoar para sempre em Calçada da Fama. O percussionista Paulinho da Costa recebe nesta quarta-feira, 13, uma estrela na Hollywood Walk of Fame, em Los Angeles, tornando-se a primeira pessoa nascida no Brasil a conquistar a homenagem.

O músico participou de gravações de artistas como Michael Jackson, Madonna, Elton John e Stevie Wonder. Paulinho também participou de trilhas sonoras de filmes como "Saturday Night Fever", "Dirty Dancing", "Purple Rain" e "Jurassic Park".

A cerimônia acontece em Los Angeles, nos Estados Unidos, perto do prédio da lendária Capitol Records, às 15h30 (horário de Brasília). Criada em 1960, a Calçada da Fama homenageia personalidades do entretenimento com estrelas de bronze distribuídas pelas ruas de Hollywood.

De Irajá para Hollywood

Nascido no bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio, Paulinho da Costa iniciou a trajetória musical ainda jovem em rodas de samba e festas populares. O percussionista também integrou a ala jovem da Portela, onde chegou a desfilar no carnaval carioca.

Em entrevista ao g1, o músico contou que parte da identidade sonora construída ao longo da carreira veio das experiências na música popular e nos terreiros de candomblé do Rio de Janeiro.

Nos anos 1970, após trabalhar com Sérgio Mendes, Paulinho se mudou para os Estados Unidos, onde passou a atuar em gravações de artistas internacionais.

Instrumentos brasileiros viraram marca registrada

Paulinho da Costa ajudou a incorporar instrumentos brasileiros em sucessos do pop internacional. Durante as gravações do álbum "Thriller", lançado por Michael Jackson em 1982, o percussionista incluiu sons de cuíca na introdução da música "Wanna Be Startin' Somethin'"

O músico também participou de "Billie Jean", faixa em que utilizou instrumentos como agogô e cabaça metálica. Entre outras gravações conhecidas estão músicas do "Earth, Wind & Fire", incluindo "September", "Serpentine Fire" e "Brazilian Rhyme".

Documentário relembra carreira

A trajetória do percussionista virou tema do documentário "The Groove Under the Groove: Os Sons de Paulinho da Costa", lançado pela Netflix neste ano.

O filme reúne depoimentos de artistas como George Benson e Quincy Jones, além de registros do retorno de Paulinho ao Rio de Janeiro e do reencontro com integrantes da Portela em 2015.

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