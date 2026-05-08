Anitta vai se apresentar em show na Copa do Mundo de 2026

Segundo o New York Times, a FIFA pretende conectar as partidas de abertura de cada país-sede a atrações musicais locais, transformando os jogos inaugurais em grandes eventos de entretenimento.

Nos Estados Unidos, Katy Perry vai comandar o show antes da partida entre a seleção americana e o Paraguai.

O evento também terá apresentações do rapper Future, Anitta, Lisa, Rema e Tyla.

Artistas que vão se apresentar na abertura do primeiro jogo nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de 2026 (FIFA)

No México, a estreia da seleção contra a África do Sul vai reunir artistas tradicionais da música latina, incluindo a banda Maná e os cantores Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules. Segundo o lineup divulgado pela FIFA, a sul-africana Tyla também se apresentará no México.

Lineup de apresentações para o primeiro jogo do México, na Copa do Mundo de 2026 (FIFA)

Já o Canadá prepara uma abertura com nomes ligados ao pop do país. Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince e Michael Bublé vão participar das apresentações antes do confronto da seleção canadense contra a Bósnia e Herzegovina.