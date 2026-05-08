Anitta vai se apresentar em show na Copa do Mundo de 2026

Anitta: cantora vai integrar programação de shows da FIFA na Copa do Mundo (Mauricio Santana/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 8 de maio de 2026 às 20h53.
A próxima edição da Copa do Mundo vai apostar pesado na música pop para transformar o torneio em um espetáculo ainda mais global. Anitta e Katy Perry estão entre os nomes que vão se apresentar em shows ligados ao evento esportivo organizado pela FIFA, junto de outros cantores como Lisa, J Balvin, Vegedream, Danny Ocean, Elyanna, Michael Bublé e Alanis Morissette e outros.
A ideia faz parte da estratégia da entidade de ampliar o entretenimento em torno da competição, que será realizada em 2026. Gianni Infantino, presidente da FIFA, já confirmou que a decisão da Copa de 2026 contará pela primeira vez com um show no intervalo, em um modelo inspirado no Super Bowl. A apresentação será produzida pela Global Citizen, com participação de Chris Martin e Phil Harvey, do Coldplay.
A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções e também a primeira sediada simultaneamente por três países: Estados Unidos, México e Canadá. O torneio começa em 11 de junho, com a partida de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, e termina em 19 de julho, com a grande final no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Ao todo, a competição terá 104 partidas e deve se tornar a maior edição já realizada pela FIFA, tanto em número de jogos quanto em público e alcance global.