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Anitta vai se apresentar em show na Copa do Mundo de 2026

FIFA aposta em nomes de alcance global para ampliar o espetáculo da Copa de 2026

Anitta: cantora vai integrar programação de shows da FIFA na Copa do Mundo (Mauricio Santana/Getty Images)

Anitta: cantora vai integrar programação de shows da FIFA na Copa do Mundo (Mauricio Santana/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 8 de maio de 2026 às 20h53.

A próxima edição da Copa do Mundo vai apostar pesado na música pop para transformar o torneio em um espetáculo ainda mais global. Anitta e Katy Perry estão entre os nomes que vão se apresentar em shows ligados ao evento esportivo organizado pela FIFA, junto de outros cantores como Lisa, J Balvin, Vegedream, Danny Ocean, Elyanna, Michael Bublé e Alanis Morissette e outros. 

Investimento em atrações para a competição

A ideia faz parte da estratégia da entidade de ampliar o entretenimento em torno da competição, que será realizada em 2026. Gianni Infantino, presidente da FIFA, já confirmou que a decisão da Copa de 2026 contará pela primeira vez com um show no intervalo, em um modelo inspirado no Super Bowl. A apresentação será produzida pela Global Citizen, com participação de Chris Martin e Phil Harvey, do Coldplay.

Cada país-sede terá um show de abertura

Segundo o New York Times, a FIFA pretende conectar as partidas de abertura de cada país-sede a atrações musicais locais, transformando os jogos inaugurais em grandes eventos de entretenimento.

Nos Estados Unidos, Katy Perry vai comandar o show antes da partida entre a seleção americana e o Paraguai.

O evento também terá apresentações do rapper Future, Anitta, Lisa, Rema e Tyla.

Artistas que vão se apresentar na abertura do primeiro jogo nos Estados Unidos, na Copa do Mundo de 2026 (FIFA)

No México, a estreia da seleção contra a África do Sul vai reunir artistas tradicionais da música latina, incluindo a banda Maná e os cantores Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules. Segundo o lineup divulgado pela FIFA, a sul-africana Tyla também se apresentará no México.

Lineup de apresentações para o primeiro jogo do México, na Copa do Mundo de 2026 (FIFA)

Já o Canadá prepara uma abertura com nomes ligados ao pop do país. Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, William Prince e Michael Bublé vão participar das apresentações antes do confronto da seleção canadense contra a Bósnia e Herzegovina.

Artistas que vão se apresentar no primeiro jogo do Canadá, na Copa do Mundo de 2026

Quando começa a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções e também a primeira sediada simultaneamente por três países: Estados Unidos, México e Canadá. O torneio começa em 11 de junho, com a partida de abertura no Estádio Azteca, na Cidade do México, e termina em 19 de julho, com a grande final no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Ao todo, a competição terá 104 partidas e deve se tornar a maior edição já realizada pela FIFA, tanto em número de jogos quanto em público e alcance global.

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