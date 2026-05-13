Copa 2026: EUA acabam com cobrança de R$ 75 mil para turistas de cinco países; veja as regras

O Departamento de Estado dos Estados Unidos declarou nesta quarta-feira, 13, que os turistas com ingressos para a Copa do Mundo de 2026, que forem cidadãos de países que atualmente exigem o pagamento de caução para turistas, estarão isentos dessa taxa, que pode chegar até US$ 15 mil (aproximadamente R$ 75 mil na cotação atual).

A iniciativa foi divulgada pela agência de notícias Associated Press, que complementou informando que somente os turistas dos cinco países classificados para o torneio dentro dessa lista estão livres da cobrança. Esses países são: Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal e Tunísia.

Em agosto do ano passado, a administração Trump implementou a cobrança da taxa para a emissão de vistos de turismo ou negócios estrangeiros (B1/B2) de países com altas taxas de permanência irregular nos Estados Unidos. A lista inclui 50 países. Os solicitantes de visto dessas nações precisam pagar fianças que variam de US$ 5 mil a US$ 15 mil, com reembolso caso o visitante cumpra as condições do visto ou se o pedido for negado.

"Os Estados Unidos estão entusiasmados em organizar a maior e melhor Copa do Mundo da história. Estamos isentando da fiança de visto os torcedores qualificados que compraram ingressos para a Copa do Mundo e optaram pelo sistema Fifa Pass, que permite agendamentos de visto mais rápidos a partir de 15 de abril", declarou a Secretária Adjunta de Estado para Assuntos Consulares, Mora Namdar.

Como funciona o Fifa Pass?

O Fifa Pass é destinado a quem comprou ingressos e não conseguiu agendar a entrevista para a avaliação do visto até 31 de maio. A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, com início previsto para 11 de junho.

Viajantes provenientes do Irã e do Haiti continuam proibidos de ingressar no país, exceto para jogadores, técnicos e outros membros da equipe de apoio da Copa do Mundo.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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