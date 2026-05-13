Preço dos ingressos da Copa 2026 começa a baratear no mercado 'paralelo'

Faltando poucas semanas para o início da Copa do Mundo de 2026, os preços dos ingressos no mercado de revenda começaram a despencar nos Estados Unidos. Segundo dados do TicketData.com, os valores mínimos de entrada caíram em 76 dos 78 jogos disputados no país nas últimas duas semanas.

Em metade dessas partidas, a redução foi superior a 20%. A tendência também foi observada nos últimos 30 dias, sete dias e até nas últimas 72 horas, indicando uma queda contínua nos preços.

O cenário chama atenção principalmente porque, durante meses, os ingressos revendidos custavam muito mais caro do que os comercializados pela Fifa. Agora, em diversos jogos da fase de grupos, o mercado secundário já oferece entradas abaixo do valor oficial da entidade.

A situação mais emblemática envolve a estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai, marcada para o SoFi Stadium, em Los Angeles. Ingressos da Categoria 1 aparecem na revenda por cerca de 1.323 dólares (R$ 6.500), menos da metade do preço cobrado pela Fifa, que segue vendendo entradas por 2.735 dólares (R$ 13.400)

Já os bilhetes da Categoria 2 podem ser encontrados por 1.150 dólares, quase 800 dólares mais baratos do que no site oficial.

Fifa ainda enfrenta dificuldades para vender alguns jogos

De acordo com o The Athletic, a Fifa ainda tem milhares de ingressos disponíveis para a estreia norte-americana. Um documento interno obtido pelo veículo apontava que pouco mais de 40 mil entradas haviam sido comercializadas até abril, número inferior ao registrado em Irã x Nova Zelândia, que acontece no mesmo estádio dias depois.

Além de Estados Unidos x Paraguai, outros confrontos também já apresentam ingressos de revenda abaixo dos preços oficiais em todas as categorias, como Iraque x Noruega, Áustria x Jordânia, Cabo Verde x Arábia Saudita e Argélia x Áustria.

Apesar da queda, as partidas mais procuradas continuam valorizadas. Jogos envolvendo seleções como Brasil, Argentina, México, Portugal e Espanha seguem com preços mais altos no mercado secundário do que na venda oficial da Fifa.

A entidade ainda não informou se pretende reduzir os preços dos jogos com menor demanda, mas confirmou que novos lotes de ingressos serão disponibilizados nos próximos dias.