Por que a próxima aposta da Nvidia pode revolucionar indústria de IA

Em março deste ano, a Nvidia anunciou dois acordos estratégicos simultâneos que passaram relativamente despercebidos no calor do debate sobre chips e modelos de linguagem.

A empresa investiu US$ 2 bilhões na Lumentum Holdings e mais US$ 2 bilhões na Coherent Corp, duas empresas americanas especializadas em fotônica de silício, tecnologia que transmite dados como pulsos de luz em vez de sinais elétricos por fios de cobre.

O total de US$ 4 bilhões não é um investimento financeiro comum.

Cada acordo inclui, além da participação acionária, compromissos de compra de vários bilhões de dólares por componentes avançados de laser e direitos de acesso a capacidade futura — o que significa que a Nvidia está essencialmente reservando capacidade de produção que ainda não existe, para atender a uma demanda que projeta para daqui a três a cinco anos.

"A IA reinventou a computação e está impulsionando a maior construção de infraestrutura computacional da história", disse Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, em comunicado oficial publicado pelo Nvidia Newsroom. "Com a Lumentum, a Nvidia está avançando a fotônica de silício mais sofisticada do mundo para construir a próxima geração de fábricas de IA em escala de gigawatt."

O problema que a fotônica resolve

Para entender por que a Nvidia está apostando bilhões em fotônica, é preciso entender o gargalo que a tecnologia resolve.

Dentro de um data center de IA, milhares de GPUs precisam trocar dados entre si em velocidade suficiente para que o processamento paralelo faça sentido. Historicamente, esse tráfego viajava por cabos de cobre.

O problema é que o cobre tem limites físicos e degrada o sinal em distâncias mais longas, consome mais energia por bit transmitido e gera calor proporcional à velocidade.

A fotônica de silício substitui os sinais elétricos por pulsos de luz dentro de cabos de fibra óptica, e isso muda a equação em praticamente todos os eixos relevantes.

Com vantagens sobre o cobre em largura de banda, latência, consumo de energia, calor e resiliência, a fotônica de silício tem muito a oferecer.

Jensen Huang: executivo é o CEO da empresa mais valiosa do mundo (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / Colaborador/Getty Images)

A Nvidia já usa as tecnologias das duas empresas em seus produtos atuais. As switches Spectrum-X da Nvidia (plataformas Ethernet aceleradas projetadas para aumentar a velocidade e eficiência de redes em data centers de IA) já usam lasers da Lumentum e fotônica de silício da Coherent.

O próximo passo é mais ambicioso. O Spectrum-X Ethernet Photonics da Nvidia integra óptica co-empacotada diretamente no ASIC, superando os limites da sinalização elétrica em fábricas de IA de grande escala.

Com até 409,6 terabits por segundo de largura de banda, o produto estará disponível no segundo semestre de 2026 e entrega 5 vezes mais eficiência energética e 10 vezes mais resiliência de rede em comparação com transceivers ópticos conectáveis tradicionais, de acordo com a própria Nvidia.

A estratégia dos dois fornecedores

Um detalhe da estrutura dos acordos revela a lógica estratégica da Nvidia. Ambos os acordos são não exclusivos — o que significa que a Lumentum e a Coherent continuam livres para fornecer a outros clientes.

É uma escolha estratégica que sugere que a Nvidia quer expandir todo o ecossistema de fotônica de silício, em vez de bloquear o fornecimento.

Ao mesmo tempo, a divisão igual do investimento entre dois fornecedores revela uma estratégia deliberada de diversificação de cadeia de suprimentos, algo que a Nvidia aprendeu da maneira mais difícil quando ficou dependente de poucos fabricantes no pico da escassez de semicondutores de 2022 e 2023.

Ao apostar nos dois, a empresa garante capacidade sem criar dependência.

O efeito colateral é que a Nvidia efetivamente trancou o acesso prioritário à produção de lasers EML, que são componentes críticos para a fotônica de silício de próxima geração.

O compromisso de US$ 4 bilhões empurrou os prazos de entrega para todos os outros compradores além de 2027.

O que Huang disse na GTC de março

"Quando você olha para a cadeia acima, chega à conclusão de que estamos começando a escalar nossa tecnologia de fotônica de silício", disse Huang na GTC em março, apontando para a plataforma de networking Ethernet da Nvidia usada para conectar fábricas de IA e clusters de GPU.

Ele também disse que a empresa estava começando a adicionar fotônica à sua tecnologia de interconexão GPU a GPU.

"O que significa que a quantidade de capacidade de tecnologia de fotônica de silício que precisamos é substancialmente maior do que o mundo tem hoje. Por isso trabalhamos com a cadeia de fornecimento para ajudá-los a construir a capacidade com antecedência", disse Huang, segundo a CNBC.

O ecossistema que se forma ao redor

A Nvidia não está sozinha nesse movimento. A AMD se juntou à Nvidia em uma rodada de financiamento da Ayar Labs e adquiriu a startup Enosemi em 2025, além de fazer investimentos em equity na Teramount e na Celestial AI, de acordo com a CNBC.

Em abril de 2026, a Marvell adquiriu a Polariton Technologies, uma startup de fotônica de silício e modulação avançada.

O mercado reagiu com entusiasmo. As ações da Lumentum subiram 134% desde o início do ano, enquanto a Coherent subiu 96%. A Marvell viu suas ações crescerem 122% em 2026 e a Corning, 111%.

O mercado global de tecnologias de networking para data centers chegou a US$ 45,8 bilhões em 2025 e deve crescer para US$ 103 bilhões até 2030. O segmento de transceivers ópticos sozinho foi avaliado em US$ 8,42 bilhões em 2025.

O risco geopolítico que ninguém menciona

A concentração da China no fornecimento global de índio, o material base para os substratos de fosfeto de índio usados em lasers EML, introduz um risco geopolítico que o investimento em fabricação nos EUA sozinho não consegue resolver completamente sem diversificação de materiais upstream.

É o mesmo tipo de dependência que os EUA tentaram resolver com a Lei CHIPS para semicondutores, e que agora se replica na cadeia de fotônica.

A aposta da Nvidia em construir novas fábricas em solo americano é uma resposta parcial a esse risco. Parcial porque o problema começa antes da fábrica — começa na mina.