Lollapalooza 2027: conheça os headliners da próxima edição do festival

Lollapalooza 2027: confira as principais atrações do line-up de 2027 (Denise Truscello/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 13h06.
O festival de música Lollapalooza Brasil divulgou nesta quinta-feira, 8, o line-up oficial da edição de 2027, que marca 15 anos do evento no país. Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, Sombr e Mochakk estão entre os headliners.
O Lollapalooza Brasil divulgou na manhã desta quinta-feira, 8, o line-up oficial para a próxima edição do festival. Em 2027, marcam 15 anos desde a chegada do evento ao país.
Após meses de rumores sobre as possíveis atrações do Lollapalooza no Brasil, nomes como Charlie XCX, Sombr e Fontaines D.C. foram confirmados. Houve também algumas surpresas, como o retorno do DJ David Guetta e da banda The Killers.
Rapper e compositor americano, Travis Scott é um dos principais nomes do rap internacional e ficou popular por seu som revolucionário e uma estética psicodélica. Com hits como "Goosebumps", "Antidote" e "Sicko Mode", seus álbuns de destaque são "ASTROWORLD" e "Utopia".
Scott também é reconhecido por seu envolvimento no mundo da moda, onde já fez grandes parcerias comerciais com marcas.
Charlie XCX é um dos nomes mais populares da música atual. A cantora e atriz britânica parou o mundo com seu álbum "BRAT" em 2024, mas já vem fazendo sucesso há anos. "Boom Clap", lançada em 2014, foi trilha sonora do fenômeno "A Culpa é das Estrelas" e tocou em rádios ao redor do mundo.
Atualmente, Charlie trabalha em uma nova fase da carreira com o projeto "Music, Fashion, Film".
Formada em 2001, a banda de rock alternativo "The Killers" é figurinha repetida no Lollapalooza, mas segue como uma das favoritos do público. A banda de Brandon Flowers, Dave Keuning, Ronnie Vannucci Jr. e Mark Stoermer é dona de hits como "Mr. Brightside" e "Somebody Told Me".
O francês David Guetta é conhecido como rei da música eletrônica e já foi nomeado nº 1 do mundo pela DJ Mag em seis ocasiões diferentes. Com impressionantes 40 bilhões de streams acumulados em diversas plataformas digitais, foi responsável por grandes hits mundiais.
Entre seus principais trabalhos estão "Titanium" (com a cantora Sia), "When Love Takes Over" (com Kelly Rowland), "Without You" (com Usher), "Sexy Bitch" (com Akon) e uma parceria com o grupo Black Eyed Peas em "I Gotta Feeling".
O grupo Queens of the Stone Age foi formado em 1996 em Palm Desert, Califórnia, por Josh Homme. A banda é um dos principais nomes do stoner rock e tem hits como "No One Knows" e "Go With the Flow" em seu catálogo.
Sua formação atual é composta por Josh Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore.
O fenômeno The Neighbourhood retorna para mais uma apresentação no Lollapalooza após oito anos. A banda americana de indie rock e rock alternativo é liderada por Jesse Rutherford, que interpreta músicas conhecidas como "Sweater Weather", "Softcore" e "Daddy Issues".
Formada em Dublin, na Irlanda, Fontaines D.C. é uma banda de pós-punk e indie rock liderada pelo vocalista Grian Chatten. O quinteto se consolidou com os sucessos "Skinty Fia" (2022) e "Romance" (2024).
Seu quinto álbum de estúdio, "Dopamine Chamber", tem o lançamento previsto para outubro de 2026.
O The Prodigy é um dos principais nomes da música eletrônica mundial, conhecido por misturar rave, techno e punk. Liderado por Liam Howlett, o grupo alcançou sucesso internacional com hits como "Firestarter" e "Breathe".
Em meio à turnê "You Are The Reason", Sombr chega ao Brasil com seu álbum "I Barely Know Her", lançado em 2025. O jovem americano de 21 anos viralizou nas redes sociais com os hits "Back To Friends", "Undressed" e "12 to 12".
Durante a pandemia, suas primeiras canções foram sucesso no TikTok. "Caroline" e "Would've Been Your", do EP "In Another Life", acumulam 12.9M e 129.5K vídeos na plataforma, respectivamente.
Mochaskk, como é conhecido o DJ e produtor musical brasileiro Pedro Maia, é um dos maiores fenômenos da música eletrônica mundial na atualidade.
Nascido em Sorocaba, São Paulo, começou sua trajetória na cultura do skate e do hip-hop antes de migrar para a house music. O jovem já se apresentou em grandes palcos ao redor do mundo, como o Coachella.
Os headliners anunciados são Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Fontaines D.C., The Prodigy, Sombr e Mochakk.
O Lollapalooza Brasil completa 15 anos desde a chegada do festival ao país.
The Killers volta ao festival como uma das bandas favoritas do público, enquanto The Neighbourhood retorna ao Lollapalooza após oito anos. David Guetta também está de volta ao evento.
O repertório dos artistas inclui músicas como “Sicko Mode”, de Travis Scott; “Boom Clap”, de Charli XCX; “Mr. Brightside”, do The Killers; “Titanium”, de David Guetta; e “No One Knows”, do Queens of the Stone Age.
Sombr é um cantor americano de 21 anos que chega ao Brasil com a turnê “You Are The Reason” e o álbum “I Barely Know Her”, lançado em 2025. O artista viralizou nas redes sociais com “Back To Friends”, “Undressed” e “12 to 12”.
Mochakk é o nome artístico do DJ e produtor musical brasileiro Pedro Maia, nascido em Sorocaba, São Paulo. O artista começou sua trajetória nas culturas do skate e do hip-hop antes de migrar para a house music.