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Lollapalooza 2027: quando começa a venda de ingressos por dia?

Site do festival informa que o Lolla Day será anunciado em breve; venda do Lolla Pass, válido para os três dias, já começou

Lollapalooza 2027: festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Estela Marconi/Exame)

Lollapalooza 2027: festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (Estela Marconi/Exame)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12h46.

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Os ingressos por dia do Lollapalooza Brasil 2027, chamados de Lolla Day, serão anunciados em breve, segundo o site oficial do festival. A página ainda não informa a data de início das vendas nem os preços dessa modalidade.

A venda geral do Lolla Pass, que garante acesso aos três dias do evento, começou nesta quinta-feira, 8. O festival acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quando começa a venda do Lolla Day 2027?

A data de início da venda do Lolla Day 2027 ainda não foi informada. Na seção dedicada aos ingressos diários, o site do festival exibe a mensagem: “Os ingressos Lolla Day serão anunciados em breve”.

Qual é a diferença entre Lolla Day e Lolla Pass?

O Lolla Day é a modalidade de ingresso para quem pretende ir a apenas um dia do festival. Já o Lolla Pass garante acesso aos três dias: 19, 20 e 21 de março.

Neste momento, a venda geral anunciada pela organização é do Lolla Pass, disponível nos setores Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo.

Já foi divulgado o line-up por dia?

O festival divulgou o line-up completo da edição de 2027, mas ainda não informou a divisão dos shows entre os três dias.

Travis Scott, Charli XCX, The Killers, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood e Sombr são os headliners da edição.

A programação também inclui Raye, Adéla, Cage the Elephant, Lola Young, Fontaines D.C., David Guetta, The Prodigy e Mochakk, entre mais de 70 atrações.

Onde comprar ingressos para o Lollapalooza 2027?

A Ticketmaster Brasil é responsável pela operação de venda dos ingressos. Para o Lolla Pass, a compra online tem taxa de serviço de 20%.

Também é possível comprar o ingresso de três dias sem taxa de serviço na bilheteria oficial do Shopping Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera, 3103, em São Paulo, no piso Jurupis, no subsolo.

O atendimento ocorre de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Quando e onde acontece o Lollapalooza 2027?

A edição que celebra os 15 anos do Lollapalooza no Brasil acontece nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Acompanhe tudo sobre:LollapaloozaShows-de-música

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