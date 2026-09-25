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Coleção de Travis Scott com a Oakley esgota em minutos

Parceria reúne três modelos redesenhados pelo rapper e sua equipe criativa, a Cactus Jack

Travis Scott: coleção com a Oakley reúne três modelos redesenhados pelo rapper e sua equipe criativa (Divulgação)

Travis Scott: coleção com a Oakley reúne três modelos redesenhados pelo rapper e sua equipe criativa (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16h44.

Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 16h59.

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RESUMO ＋

A primeira coleção de Travis Scott para a marca de óculos Oakley, Cactus Jack x Oakley Chapter 001, esgotou em minutos após chegar ao site do rapper na quinta-feira, 24, e ao da Oakley no dia seguinte. Os três modelos custavam entre R$ 1.100 e R$ 1.600, e a marca não informou se haverá reposição.

Poucos minutos foram suficientes para que a primeira coleção assinada por Travis Scott para a Oakley desaparecesse das prateleiras digitais. Batizada de Cactus Jack x Oakley Chapter 001, a linha reúne três modelos do catálogo da marca em versões redesenhadas pelo rapper e sua equipe criativa, a Cactus Jack.

A coleção chegou primeiro ao site do rapper, na quinta-feira, 24. Um dia depois, parte da coleção foi vendida no site oficial da Oakley. Nos dois casos, os modelos, que custam entre R$ 1.100 e R$ 1.600, esgotaram em minutos.

A Oakley não informou quantas unidades foram produzidas, nem se uma nova leva dos produtos será comercializada.

Parceria nasceu orgânica

O lançamento inicia uma nova etapa da parceria entre Scott e a Oakley, anunciada oficialmente em 2025. Segundo a empresa, Travis Scott participou da seleção e do redesenho dos modelos Plantaris, Straight Jacket 99 e Eye Jacket Redux.

A aproximação entre marca e artista começou antes do acordo comercial. Durante a turnê Circus Maximus, Scott passou a usar modelos da Oakley em seus figurinos, incorporando os óculos à estética futurista e esportiva de suas apresentações.

Em junho de 2025, a relação foi formalizada, com a Oakley nomeando o rapper como seu primeiro Chief Visionary Officer. A parceria plurianual prevê a participação de Scott e de sua equipe em campanhas e releituras de modelos do arquivo da marca.

Um passeio pela história da Oakley

As três silhuetas representam momentos diferentes da história da Oakley. O Eye Jacket original apareceu em 1994 e ajudou a estabelecer uma linguagem mais experimental para os óculos esportivos da marca. A versão Redux preserva o formato oval do modelo original, mas incorpora tecnologias mais recentes.

Já o Straight Jacket 99 recupera elementos da segunda geração do Straight Jacket, originalmente lançado nos anos 1990, enquanto o Plantaris faz parte de uma geração mais recente de modelos da Oakley, com desenho inspirado em formas orgânicas.

Para a colaboração, as armações aparecem nas cores CJ Matte Mesquite e CJ Black Ink, acompanhadas por lentes Prizm Snow Black. A coleção também inclui embalagem própria, com microbolsa e caixa desenvolvidas com identidade da Cactus Jack.

Música, cinema e esporte

Criada em 2017, a Cactus Jack funciona como uma estrutura criativa ligada a Travis Scott, com atuação para além da música, inclui outras vertentes culturais, produtos de consumo e parcerias com marcas.

Esse mix, inclusive, aparece na campanha de lançamento da nova coleção. Scott convidou o diretor dinamarquês Nicolas Winding Refn para participar da produção, estrelada pelo jogador de futebol americano Justin Jefferson.

Refn ganhou projeção internacional com filmes como Drive, pelo qual recebeu o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes em 2011. Jefferson, por sua vez, é um dos principais nomes do elenco atual do Minnesota Vikings.

'Perguntas frequentes'

Quanto custam os óculos da coleção de Travis Scott com a Oakley? ＋

Os modelos da coleção Cactus Jack x Oakley Chapter 001 custavam entre R$ 1.100 e R$ 1.600. Os produtos esgotaram em minutos nos sites de Travis Scott e da Oakley.

Quais modelos fazem parte da coleção Cactus Jack x Oakley? ＋

A coleção reúne os modelos Plantaris, Straight Jacket 99 e Eye Jacket Redux. Segundo a Oakley, Travis Scott participou da seleção e do redesenho das três versões.

A coleção de Travis Scott com a Oakley terá reposição? ＋

A Oakley não informou se uma nova leva dos produtos será comercializada. A marca também não revelou quantas unidades foram produzidas.

Quando começou a parceria entre Travis Scott e a Oakley? ＋

A parceria foi formalizada em junho de 2025, quando a Oakley nomeou Travis Scott como seu primeiro Chief Visionary Officer. Antes do acordo, o rapper já usava modelos da marca durante a turnê Circus Maximus.

Quem participa da campanha da Cactus Jack x Oakley? ＋

A campanha tem participação do diretor dinamarquês Nicolas Winding Refn e é estrelada pelo jogador de futebol americano Justin Jefferson, do Minnesota Vikings. Refn recebeu o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes em 2011 pelo filme "Drive".

Acompanhe tudo sobre:Oakleycollabs

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