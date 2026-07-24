Charli XCX lança 'Music, Fashion, Film' e abre uma nova fase após o fenômeno 'Brat'

Um álbum voltado para a própria criação

Com 11 faixas e pouco mais de 30 minutos de duração, "Music, Fashion, Film" gira em torno da relação entre arte, fama e identidade. As músicas refletem sobre o processo criativo, a exposição pública e as transformações vividas pela cantora após o sucesso mundial de "Brat".

O novo trabalho representa uma mudança de direção em relação ao som eletrônico que marcou "Brat". Guitarras, influências do rock alternativo e uma produção mais enxuta ganham espaço, sem abandonar completamente os elementos de pop experimental que consolidaram a identidade da artista.

A produção ficou a cargo de colaboradores frequentes, como A.G. Cook e Finn Keane (Easyfun), responsáveis por preservar o caráter inventivo das músicas enquanto exploram novas texturas e arranjos.

Música, moda e cinema no mesmo universo

O título de "Music, Fashion, Film" resume três pilares que passaram a ocupar lugar central na carreira de Charli XCX. A capa reúne o músico John Cale, o estilista Marc Jacobs e o cineasta Martin Scorsese, representando cada uma dessas áreas criativas. A imagem foi fotografada por Aidan Zamiri, diretor do mockumentary "The Moment", lançado neste ano.

Essa conexão também aparece nas músicas e na divulgação do projeto. O videoclipe de "Camera", por exemplo, coloca a própria Charli no papel de diretora de um set de filmagem protagonizado pelo ator Vincent Cassel.

Um novo momento na carreira

Desde o impacto de "Brat", Charli XCX expandiu sua atuação para diferentes frentes, incluindo cinema, moda e trilhas sonoras. "Music, Fashion, Film" surge como a obra que reúne essas experiências em um único projeto, transformando sua própria trajetória em matéria-prima para composições marcadas pela autorreflexão e pela experimentação artística.

Confira a tracklist do novo álbum: