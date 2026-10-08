Queens of the Stone Age no Lollapalooza: relembre os shows da banda no Brasil

Queens of the Stone Age retornará ao Brasil em março de 2027, após nove anos sem apresentações no país (Ricardo Rubio/Europa Press/Getty Images)
Repórter
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 14h01.
O Queens of the Stone Age foi confirmado como uma das atrações principais do Lollapalooza Brasil 2027. A banda liderada por Josh Homme voltará ao país após nove anos, para sua sétima passagem pelo Brasil e segunda apresentação no festival. O grupo não se apresenta no país desde 2018 e chegou a cancelar um show previsto para o The Town, em 2023, por orientações médicas.
O Queens of the Stone Age voltará ao Brasil após nove anos para se apresentar no Lollapalooza Brasil 2027. A banda liderada por Josh Homme foi confirmada nesta quinta-feira, 8, como uma das atrações principais do festival, que acontece entre 19 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Será a sétima passagem do grupo pelo país e a segunda participação no Lollapalooza. A última apresentação brasileira ocorreu em 2018, durante uma turnê conjunta com o Foo Fighters.
O Queens of the Stone Age chegou a anunciar um retorno para 2023, como parte da programação do The Town, em São Paulo. A apresentação, porém, foi cancelada. Na época, o festival informou que a banda não poderia viajar ao Brasil por orientações médicas.
Além do grupo, o Lollapalooza 2027 terá Travis Scott, Charli xcx, The Killers, The Neighbourhood e Sombr entre os headliners.
A primeira e, até agora, única participação do Queens of the Stone Age no Lollapalooza Brasil aconteceu em 30 de março de 2013, durante a segunda edição do festival, realizada no Jockey Club, em São Paulo.
A apresentação teve dois momentos importantes para a trajetória da banda. O grupo tocou pela primeira vez "My God Is the Sun", primeira música divulgada do álbum "...Like Clockwork", lançado meses depois.
O show também marcou a estreia do baterista Jon Theodore com a banda.
O retorno em 2027 acontecerá 14 anos depois daquela apresentação, desta vez no Autódromo de Interlagos.
O Queens of the Stone Age esteve no Brasil em seis ocasiões, entre 2001 e 2018. Nesse período, participou de festivais como Rock in Rio, SWU e Lollapalooza, além de realizar apresentações próprias e uma turnê conjunta com o Foo Fighters.
A turnê de 2018 passou por estádios como o Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Allianz Parque, em São Paulo. Foi a última visita da banda ao Brasil antes da confirmação para o Lollapalooza 2027.
O grupo estava confirmado na programação do The Town de 2023, mas cancelou sua participação antes do evento.
Segundo a organização do festival, a banda não poderia viajar ao Brasil por orientações médicas. A apresentação não foi realizada, e o retorno ao país ficou adiado.
Com a confirmação no Lollapalooza 2027, o Queens of the Stone Age voltará a se apresentar para o público brasileiro pela primeira vez desde 2018.
O Lollapalooza Brasil 2027 será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marcará os 15 anos do festival no país.
A venda geral do Lolla Pass, ingresso válido para os três dias, começou nesta quinta-feira, 8 de outubro, pela Ticketmaster Brasil.
A programação completa reúne mais de 70 artistas nacionais e internacionais. A organização ainda não informou, no material apresentado, em qual dos três dias o Queens of the Stone Age subirá ao palco.
Sim. A banda liderada por Josh Homme foi confirmada como uma das atrações principais do festival, marcado para 19, 20 e 21 de março de 2027, em São Paulo.
A última passagem da banda pelo Brasil aconteceu em 2018, durante uma turnê conjunta com o Foo Fighters que passou por quatro cidades.
O grupo esteve no país em seis ocasiões: 2001, 2010, 2013, 2014, 2015 e 2018. O Lollapalooza 2027 marcará sua sétima visita.
Sim. A banda se apresentou em 30 de março de 2013, no Jockey Club, em São Paulo. Na ocasião, tocou "My God Is the Sun" pela primeira vez.
Segundo a organização do The Town, a banda não poderia viajar ao Brasil por orientações médicas. A apresentação prevista para 2023 foi cancelada.