Queens of the Stone Age no Lollapalooza: relembre os shows da banda no Brasil

RESUMO ＋ O Queens of the Stone Age foi confirmado como uma das atrações principais do Lollapalooza Brasil 2027. A banda liderada por Josh Homme voltará ao país após nove anos, para sua sétima passagem pelo Brasil e segunda apresentação no festival. O grupo não se apresenta no país desde 2018 e chegou a cancelar um show previsto para o The Town, em 2023, por orientações médicas.

O Queens of the Stone Age voltará ao Brasil após nove anos para se apresentar no Lollapalooza Brasil 2027. A banda liderada por Josh Homme foi confirmada nesta quinta-feira, 8, como uma das atrações principais do festival, que acontece entre 19 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Será a sétima passagem do grupo pelo país e a segunda participação no Lollapalooza. A última apresentação brasileira ocorreu em 2018, durante uma turnê conjunta com o Foo Fighters.

O Queens of the Stone Age chegou a anunciar um retorno para 2023, como parte da programação do The Town, em São Paulo. A apresentação, porém, foi cancelada. Na época, o festival informou que a banda não poderia viajar ao Brasil por orientações médicas.

Além do grupo, o Lollapalooza 2027 terá Travis Scott, Charli xcx, The Killers, The Neighbourhood e Sombr entre os headliners.

Quando o Queens of the Stone Age tocou no Lollapalooza Brasil?

A primeira e, até agora, única participação do Queens of the Stone Age no Lollapalooza Brasil aconteceu em 30 de março de 2013, durante a segunda edição do festival, realizada no Jockey Club, em São Paulo.

A apresentação teve dois momentos importantes para a trajetória da banda. O grupo tocou pela primeira vez "My God Is the Sun", primeira música divulgada do álbum "...Like Clockwork", lançado meses depois.

O show também marcou a estreia do baterista Jon Theodore com a banda.

O retorno em 2027 acontecerá 14 anos depois daquela apresentação, desta vez no Autódromo de Interlagos.

Quantas vezes o Queens of the Stone Age veio ao Brasil?

O Queens of the Stone Age esteve no Brasil em seis ocasiões, entre 2001 e 2018. Nesse período, participou de festivais como Rock in Rio, SWU e Lollapalooza, além de realizar apresentações próprias e uma turnê conjunta com o Foo Fighters.

2001: estreia no Brasil, no Rock in Rio, na mesma noite de Iron Maiden e Sepultura. A apresentação ficou marcada também pelo então baixista Nick Oliveri, que subiu ao palco nu;

estreia no Brasil, no Rock in Rio, na mesma noite de Iron Maiden e Sepultura. A apresentação ficou marcada também pelo então baixista Nick Oliveri, que subiu ao palco nu; 2010: retorno ao país para uma apresentação no festival SWU;

retorno ao país para uma apresentação no festival SWU; 2013: estreia no Lollapalooza Brasil, realizado no Jockey Club, em São Paulo;

estreia no Lollapalooza Brasil, realizado no Jockey Club, em São Paulo; 2014: primeiros shows fora de festivais, no Espaço das Américas, em São Paulo, e no Pepsi On Stage, em Porto Alegre;

primeiros shows fora de festivais, no Espaço das Américas, em São Paulo, e no Pepsi On Stage, em Porto Alegre; 2015: segunda participação no Rock in Rio, em 24 de setembro;

segunda participação no Rock in Rio, em 24 de setembro; 2018: turnê conjunta com o Foo Fighters, com apresentações no Rio de Janeiro, em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.

A turnê de 2018 passou por estádios como o Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Allianz Parque, em São Paulo. Foi a última visita da banda ao Brasil antes da confirmação para o Lollapalooza 2027.

Por que o Queens of the Stone Age cancelou o show no The Town?

O grupo estava confirmado na programação do The Town de 2023, mas cancelou sua participação antes do evento.

Segundo a organização do festival, a banda não poderia viajar ao Brasil por orientações médicas. A apresentação não foi realizada, e o retorno ao país ficou adiado.

Com a confirmação no Lollapalooza 2027, o Queens of the Stone Age voltará a se apresentar para o público brasileiro pela primeira vez desde 2018.

Quando será o Lollapalooza Brasil 2027?

O Lollapalooza Brasil 2027 será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição marcará os 15 anos do festival no país.

A venda geral do Lolla Pass, ingresso válido para os três dias, começou nesta quinta-feira, 8 de outubro, pela Ticketmaster Brasil.

A programação completa reúne mais de 70 artistas nacionais e internacionais. A organização ainda não informou, no material apresentado, em qual dos três dias o Queens of the Stone Age subirá ao palco.