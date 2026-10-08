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Lollapalooza Brasil 2027: confira o lineup oficial e como comprar ingresso

Lollapalooza Brasil anuncia edição de 15 anos para março de 2027 em Interlagos, com abertura de vendas gerais e line-up inicial nesta quinta-feira, 8

Lollapalooza Brasil: confira as atrações da edição de 2027 (Estela Marconi/Exame)

Lollapalooza Brasil: confira as atrações da edição de 2027 (Estela Marconi/Exame)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12h02.

Última atualização em 8 de outubro de 2026 às 12h03.

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O Lollapalooza Brasil comemora seu aniversário de 15 anos no Brasil com a edição de 2027. Durante os dias 19, 20 e 21 de março, o Autódromo de Interlagos recebe alguns dos maiores nomes da música para uma celebração especial.

Na manhã desta quinta-feira, 8, o line-up oficial da edição de 2027 do Lollapalooza Brasil foi divulgado. Entre os nomes presentes, estão Charlie XCX, The Neighbourhood, Sombr, Travis Scott e The Killers.

A venda geral de ingressos do Lolla Pass também começou nesta quinta-feira. O ingresso dá acesso aos três dias do festival e está disponível nas categorias Lolla Pista, Lolla Comfort by Bradesco e Lolla Lounge by Vivo, com opções de inteira, meia-entrada e entrada social.

Confira o line-up oficial do Lollapalooza 2027

Como comprar ingressos para o Lollapalooza 2027?

A venda geral do Lolla Pass começou nesta quinta-feira, 8. O ingresso dá acesso aos três dias de festival.

As vendas online serão realizadas pela Ticketmaster Brasil, com cobrança de taxa de serviço de 20%. Porém, também há a possibilidade de compra na bilheteria oficial, no Shopping Ibirapuera, sem cobrança da taxa.

A entrada social pode ser adquirida pelo público em geral e oferece 45% de desconto mediante doação automática de R$ 20 para instituições parceiras do festival. A meia-entrada é destinada aos públicos previstos em lei e exige comprovação.

Clientes pessoa física dos cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio têm 15% de desconto no valor dos ingressos e podem parcelar a compra em até dez vezes sem juros. De acordo o festival, o desconto também é cumulativo com a meia-entrada e a entrada social.

Acompanhe tudo sobre:LollapaloozaMúsica

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