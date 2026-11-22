Joseph Zada interpreta Haymitch Abernathy em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (divulgação/lionsgate/Divulgação)
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Publicado em 22 de novembro de 2026 às 16h43.
'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' estreou com US$ 225 milhões mundialmente, consolidando-se como um grande sucesso da Lionsgate. O filme superou expectativas apesar de especulações sobre concorrência com o lançamento de GTA VI. A franquia Jogos Vorazes agora é a maior bilheteria da Lionsgate, ultrapassando a Saga Crepúsculo.
"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" estreou com US$ 225 milhões em bilheteria mundial no fim de semana de lançamento, segundo a Variety. Desse total, US$ 120 milhões vieram dos Estados Unidos e do Canadá, e outros US$ 105 milhões, de 84 territórios no exterior.
O filme é um dos cinco lançamentos de 2026 a abrir com mais de US$ 100 milhões na América do Norte. Os outros são:
Todos eles acabaram ultrapassando US$ 1 bilhão em bilheteria mundial.
Para Paul Dergarabedian, chefe de tendências de mercado da Rentrak, a estreia "reforça a importância que 'Jogos Vorazes' continua tendo como franquia cinematográfica". Ele lembra que muitos especulavam se o lançamento de "Grand Theft Auto VI" prejudicaria o filme nas bilheterias.
"Acho que o mercado já se manifestou", disse à Variety. "Há bastante tempo para jogar 'GTA VI' e ir ao cinema assistir a 'Amanhecer na Colheita' neste fim de semana."
A abertura não ficou muito distante da dos filmes originais, estrelados por Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson:
Quase uma década depois, o estúdio reviveu a franquia com "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" (2023), história de origem do cruel presidente de Panem, Coriolanus Snow, ambientada na 10ª edição dos Jogos. O filme teve estreia bem inferior, com US$ 44 milhões, mas permaneceu em cartaz durante as festas de fim de ano e somou US$ 363 milhões no mundo.
Com orçamento menor, de US$ 100 milhões, o resultado foi considerado um sucesso e justificou o novo filme.
O longa é o segundo grande sucesso do estúdio em 2026, depois de "Michael", que abriu com US$ 97 milhões e se tornou a primeira cinebiografia a ultrapassar US$ 1 bilhão.
Com o resultado do fim de semana, "Jogos Vorazes" soma US$ 3,43 bilhões em bilheteria mundial e se torna a franquia de maior arrecadação da Lionsgate, superando "A Saga Crepúsculo" (US$ 3,3 bilhões, com cinco filmes).