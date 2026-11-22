"Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" estreou com US$ 225 milhões em bilheteria mundial no fim de semana de lançamento, segundo a Variety. Desse total, US$ 120 milhões vieram dos Estados Unidos e do Canadá, e outros US$ 105 milhões, de 84 territórios no exterior.

O filme é um dos cinco lançamentos de 2026 a abrir com mais de US$ 100 milhões na América do Norte. Os outros são:

"Homem-Aranha: Um Novo Dia": US$ 360 milhões;

"Toy Story 5": US$ 159 milhões;

"Super Mario Galaxy: O Filme": US$ 131 milhões;

"Uma Odisseia no Espaço": US$ 123 milhões.

Todos eles acabaram ultrapassando US$ 1 bilhão em bilheteria mundial.

Concorrência com GTA 6

Para Paul Dergarabedian, chefe de tendências de mercado da Rentrak, a estreia "reforça a importância que 'Jogos Vorazes' continua tendo como franquia cinematográfica". Ele lembra que muitos especulavam se o lançamento de "Grand Theft Auto VI" prejudicaria o filme nas bilheterias.

"Acho que o mercado já se manifestou", disse à Variety. "Há bastante tempo para jogar 'GTA VI' e ir ao cinema assistir a 'Amanhecer na Colheita' neste fim de semana."

As estreias da saga

A abertura não ficou muito distante da dos filmes originais, estrelados por Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson:

"Jogos Vorazes" (2012): US$ 152 milhões;

"Em Chamas" (2013): US$ 158 milhões;

"A Esperança - Parte 1" (2014): US$ 121 milhões;

"A Esperança - Parte 2" (2015): US$ 102 milhões.

Quase uma década depois, o estúdio reviveu a franquia com "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes" (2023), história de origem do cruel presidente de Panem, Coriolanus Snow, ambientada na 10ª edição dos Jogos. O filme teve estreia bem inferior, com US$ 44 milhões, mas permaneceu em cartaz durante as festas de fim de ano e somou US$ 363 milhões no mundo.

Com orçamento menor, de US$ 100 milhões, o resultado foi considerado um sucesso e justificou o novo filme.

Recorde para a Lionsgate

O longa é o segundo grande sucesso do estúdio em 2026, depois de "Michael", que abriu com US$ 97 milhões e se tornou a primeira cinebiografia a ultrapassar US$ 1 bilhão.

Com o resultado do fim de semana, "Jogos Vorazes" soma US$ 3,43 bilhões em bilheteria mundial e se torna a franquia de maior arrecadação da Lionsgate, superando "A Saga Crepúsculo" (US$ 3,3 bilhões, com cinco filmes).