De crianças a adultos: quanto tempo os brasileiros ficam no TikTok?

TikTok no Brasil: usuários passam cerca de 28 horas por mês no aplicativo (Matt Cardy/Getty Images)
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Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20h01.
O usuário brasileiro do TikTok passa, em média, 28 horas e 34 minutos por mês no aplicativo, segundo o relatório Digital 2026: Brazil. A rede de vídeos curtos lidera o ranking de tempo mensal por usuário no país, à frente de WhatsApp, Instagram e YouTube. Veja quantas pessoas usam a plataforma, como medir o tempo gasto e quais controles existem para limitar o uso.
O usuário brasileiro do TikTok passa, em média, 28 horas e 34 minutos por mês no aplicativo, segundo o relatório Digital 2026: Brazil. Dividido por 30 dias, o total equivale a cerca de 57 minutos diários — tempo que colocou a rede de vídeos curtos no topo do ranking mensal por usuário naquela edição, à frente de WhatsApp (24h04), Instagram (23h35) e YouTube (23h08). Vale dizer que o cálculo não vale para toda a população, que inclui pessoas sem conta ou sem acesso à internet.
O TikTok ocupa uma fatia de uma rotina digital mais longa. Isso porque os brasileiros com 16 anos ou mais passam, em média, 29 horas e 7 minutos por semana em redes sociais — cerca de quatro horas por dia. Ou seja, o app de vídeos da ByteDance ainda divide essa atenção com outras redes.
O sistema de anúncios do TikTok alcançava entre 90 e 134 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais no fim de 2025, cerca de 80% da população adulta. A audiência adulta brasileira é a terceira maior da plataforma no mundo, atrás de Indonésia e Estados Unidos.
Essa métrica mede alcance potencial de publicidade, não usuários ativos mensais. Ela pode incluir contas duplicadas e deixa adolescentes de fora: o TikTok permite anúncios para maiores de 13 anos, mas só divulga a audiência a partir dos 18.
Estimativas entre 57 e 95 minutos diários convivem porque cada levantamento mede um recorte diferente. Os mais comuns são:
Antes de comparar duas fontes, é preciso verificar quem foi pesquisado e como o uso foi definido. Uma média calculada só entre usuários ativos sempre será maior do que uma média entre todos os internautas.
A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025, do Cetic.br/NIC.br, mostra que 46% dos usuários de internet de 9 a 17 anos acessam o TikTok várias vezes ao dia. Na edição de 2024, a primeira a medir a frequência por plataforma, o índice era de 37%.
Nesse indicador, o TikTok fica atrás do WhatsApp (53%), do YouTube (48%) e do Instagram (48%). O levantamento estima 24,5 milhões de usuários de internet nessa faixa etária, o equivalente a 92% das crianças e adolescentes do país.
A edição de 2024 já apontava o TikTok à frente do Instagram entre crianças de 9 e 10 anos, com 34% de uso frequente contra 23% — faixa abaixo da idade mínima exigida pela plataforma.
O TikTok exige 13 anos para a criação de conta no Brasil. Entre 13 e 15 anos, as contas começam privadas e as mensagens diretas ficam bloqueadas, recurso liberado a partir dos 16.
Contas de menores de 18 anos têm limite diário de 60 minutos ativado por padrão desde março de 2023. Ao atingir o tempo, o adolescente precisa digitar uma senha para continuar assistindo, o que torna o limite um aviso, e não um bloqueio. As notificações são silenciadas a partir das 21h para quem tem de 13 a 15 anos e a partir das 22h para quem tem 16 ou 17.
A presença de crianças de 9 a 12 anos nas pesquisas indica contas criadas com data de nascimento falsa ou uso do perfil de adultos. A plataforma afirma remover contas identificadas como de menores de 13 anos.
O painel de uso fica dentro do próprio aplicativo:
Os nomes dos menus podem mudar conforme a versão do aplicativo. O painel registra apenas a conta conectada, então o uso em outro perfil ou aparelho fica de fora.
No mesmo menu de Tempo de tela, o aplicativo oferece dois controles:
Os controles do sistema contam o tempo do app no aparelho inteiro, inclusive quando a pessoa alterna entre contas:
A Sincronização Familiar conecta a conta do responsável à do adolescente. Com ela, o responsável define o limite diário para cada dia da semana e escolhe quem pode comentar ou enviar mensagens ao filho. Para ativar:
O adolescente consegue ver as regras definidas pelo responsável. O painel também mostra o tempo de uso da conta vinculada, o que permite comparar a rotina real com o limite padrão de 60 minutos.
Segundo o relatório Digital 2026: Brazil, o usuário brasileiro do TikTok passa, em média, 28 horas e 34 minutos por mês no aplicativo. Dividido por 30 dias, o tempo equivale a cerca de 57 minutos por dia.
No ranking do relatório Digital 2026: Brazil, o TikTok aparece em primeiro lugar em tempo mensal médio por usuário, com 28 horas e 34 minutos. Na sequência aparecem WhatsApp, com 24 horas e 4 minutos, Instagram, com 23 horas e 35 minutos, e YouTube, com 23 horas e 8 minutos.
O sistema de anúncios do TikTok indicava alcance potencial entre 90 milhões e 134 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais no fim de 2025. Esse número representa audiência potencial de publicidade e não equivale necessariamente a usuários ativos mensais.
Sim. A audiência adulta brasileira do TikTok é uma das maiores do mundo. Segundo dados do sistema de anúncios da plataforma, o Brasil aparece entre os países com maior alcance potencial de usuários adultos, atrás de Indonésia e Estados Unidos.
As diferenças acontecem porque pesquisas usam metodologias diferentes. Algumas medem apenas usuários ativos, outras usam respostas declaradas por entrevistados, frequência de abertura do aplicativo ou alcance potencial de anúncios. Uma média apenas entre usuários ativos tende a ser maior.
Segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025, 46% dos usuários de internet de 9 a 17 anos acessam o TikTok várias vezes ao dia. O levantamento estima 24,5 milhões de usuários de internet nessa faixa etária no país.
O TikTok exige 13 anos para criar uma conta no Brasil. Entre 13 e 15 anos, as contas começam privadas e as mensagens diretas ficam bloqueadas. O envio de mensagens é liberado a partir dos 16 anos.
Sim. Contas de usuários menores de 18 anos têm um limite diário de 60 minutos ativado por padrão. Ao atingir esse tempo, o adolescente precisa inserir uma senha para continuar usando o aplicativo.
Para consultar o tempo de uso no TikTok, abra o aplicativo, vá até Perfil, toque no menu de três linhas, entre em Configurações e privacidade e selecione Tempo de tela. O painel mostra tempo diário, quantidade de aberturas do app e histórico semanal.
No menu Tempo de tela do TikTok, o usuário pode ativar o limite diário de uso e configurar pausas após períodos contínuos de navegação. Ao atingir o limite, o aplicativo solicita uma senha para continuar.
No Android, o controle pode ser feito pelo Bem-estar digital e controle parental, disponível nas configurações do aparelho. No iPhone, o usuário deve acessar Ajustes, Tempo de Uso e Limites de Apps para definir um limite para o TikTok.
O TikTok oferece a Sincronização Familiar, que conecta a conta do responsável à do adolescente. O recurso permite definir limites diários, controlar mensagens, comentários e acompanhar o tempo de uso da conta vinculada.
Não. O limite diário funciona como uma barreira de controle. Ao atingir o tempo definido, o usuário precisa confirmar com uma senha para continuar usando o aplicativo.