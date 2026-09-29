Tecnologia

De crianças a adultos: quanto tempo os brasileiros ficam no TikTok?

Pesquisas medem o tempo no TikTok entre usuários adultos e a frequência de acesso de crianças e adolescentes, com diferenças de metodologia que explicam números tão distintos

TikTok no Brasil: usuários passam cerca de 28 horas por mês no aplicativo (Matt Cardy/Getty Images)

TikTok no Brasil: usuários passam cerca de 28 horas por mês no aplicativo (Matt Cardy/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20h01.

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RESUMO ＋

O usuário brasileiro do TikTok passa, em média, 28 horas e 34 minutos por mês no aplicativo, segundo o relatório Digital 2026: Brazil. A rede de vídeos curtos lidera o ranking de tempo mensal por usuário no país, à frente de WhatsApp, Instagram e YouTube. Veja quantas pessoas usam a plataforma, como medir o tempo gasto e quais controles existem para limitar o uso.

O usuário brasileiro do TikTok passa, em média, 28 horas e 34 minutos por mês no aplicativo, segundo o relatório Digital 2026: Brazil. Dividido por 30 dias, o total equivale a cerca de 57 minutos diários — tempo que colocou a rede de vídeos curtos no topo do ranking mensal por usuário naquela edição, à frente de WhatsApp (24h04), Instagram (23h35) e YouTube (23h08). Vale dizer que o cálculo não vale para toda a população, que inclui pessoas sem conta ou sem acesso à internet.

O TikTok ocupa uma fatia de uma rotina digital mais longa. Isso porque os brasileiros com 16 anos ou mais passam, em média, 29 horas e 7 minutos por semana em redes sociais — cerca de quatro horas por dia. Ou seja, o app de vídeos da ByteDance ainda divide essa atenção com outras redes.

Quantas pessoas usam o TikTok no Brasil?

O sistema de anúncios do TikTok alcançava entre 90 e 134 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais no fim de 2025, cerca de 80% da população adulta. A audiência adulta brasileira é a terceira maior da plataforma no mundo, atrás de Indonésia e Estados Unidos.

Essa métrica mede alcance potencial de publicidade, não usuários ativos mensais. Ela pode incluir contas duplicadas e deixa adolescentes de fora: o TikTok permite anúncios para maiores de 13 anos, mas só divulga a audiência a partir dos 18.

Por que os números de tempo no TikTok variam tanto?

Estimativas entre 57 e 95 minutos diários convivem porque cada levantamento mede um recorte diferente. Os mais comuns são:

  • Tempo por usuário ativo: média mensal de quem abriu o app no período, em geral medida em celulares Android;
  • Tempo declarado: quanto o entrevistado diz passar no aplicativo, sujeito a erros de memória;
  • Frequência de acesso: quantas vezes por dia a pessoa abre o app, sem medir a duração;
  • Alcance de anúncios: quantas contas uma campanha pode atingir, sem relação com tempo de uso.

Antes de comparar duas fontes, é preciso verificar quem foi pesquisado e como o uso foi definido. Uma média calculada só entre usuários ativos sempre será maior do que uma média entre todos os internautas.

Com que frequência crianças e adolescentes usam o TikTok?

A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025, do Cetic.br/NIC.br, mostra que 46% dos usuários de internet de 9 a 17 anos acessam o TikTok várias vezes ao dia. Na edição de 2024, a primeira a medir a frequência por plataforma, o índice era de 37%.

Nesse indicador, o TikTok fica atrás do WhatsApp (53%), do YouTube (48%) e do Instagram (48%). O levantamento estima 24,5 milhões de usuários de internet nessa faixa etária, o equivalente a 92% das crianças e adolescentes do país.

A edição de 2024 já apontava o TikTok à frente do Instagram entre crianças de 9 e 10 anos, com 34% de uso frequente contra 23% — faixa abaixo da idade mínima exigida pela plataforma.

Qual a idade mínima para usar o TikTok?

O TikTok exige 13 anos para a criação de conta no Brasil. Entre 13 e 15 anos, as contas começam privadas e as mensagens diretas ficam bloqueadas, recurso liberado a partir dos 16.

Contas de menores de 18 anos têm limite diário de 60 minutos ativado por padrão desde março de 2023. Ao atingir o tempo, o adolescente precisa digitar uma senha para continuar assistindo, o que torna o limite um aviso, e não um bloqueio. As notificações são silenciadas a partir das 21h para quem tem de 13 a 15 anos e a partir das 22h para quem tem 16 ou 17.

A presença de crianças de 9 a 12 anos nas pesquisas indica contas criadas com data de nascimento falsa ou uso do perfil de adultos. A plataforma afirma remover contas identificadas como de menores de 13 anos.

Como ver quanto tempo você passa no TikTok

O painel de uso fica dentro do próprio aplicativo:

  • Abra o TikTok e toque em Perfil, no canto inferior direito;
  • Toque no ícone de três linhas, no canto superior direito;
  • Entre em Configurações e privacidade;
  • Selecione Tempo de tela (em algumas versões, a opção aparece dentro de Tempo e bem-estar);
  • Consulte o painel com o tempo diário, o número de vezes que o app foi aberto e o histórico da semana.

Os nomes dos menus podem mudar conforme a versão do aplicativo. O painel registra apenas a conta conectada, então o uso em outro perfil ou aparelho fica de fora.

Como limitar o tempo de uso no TikTok

No mesmo menu de Tempo de tela, o aplicativo oferece dois controles:

  • Limite diário de tempo de tela: define um teto de minutos por dia, com a opção de horários diferentes para cada dia da semana; ao atingi-lo, o app pede uma senha para continuar;
  • Pausas no tempo de tela: envia lembretes após um período contínuo de rolagem, com intervalo escolhido pelo usuário.

Como ver o tempo de uso do TikTok no Android e no iPhone

Os controles do sistema contam o tempo do app no aparelho inteiro, inclusive quando a pessoa alterna entre contas:

  • Android: em Configurações, abra Bem-estar digital e controle parental para ver o tempo por app e toque no ícone de ampulheta ao lado do TikTok para criar um timer; ao fim do prazo, o ícone fica cinza e o app só volta a abrir no dia seguinte;
  • iPhone: em Ajustes, abra Tempo de Uso e toque em Ver Toda a Atividade; para criar um teto, use Limites de Apps e adicione o TikTok.

Como os pais podem controlar o tempo de TikTok dos filhos?

A Sincronização Familiar conecta a conta do responsável à do adolescente. Com ela, o responsável define o limite diário para cada dia da semana e escolhe quem pode comentar ou enviar mensagens ao filho. Para ativar:

  • No celular do responsável, abra Configurações e privacidade e toque em Sincronização Familiar;
  • Escolha a opção de pai, mãe ou responsável para gerar o QR code;
  • No aparelho do adolescente, siga o mesmo caminho e selecione Adolescente;
  • Escaneie o QR code exibido no celular do responsável e confirme a vinculação.

O adolescente consegue ver as regras definidas pelo responsável. O painel também mostra o tempo de uso da conta vinculada, o que permite comparar a rotina real com o limite padrão de 60 minutos.

Perguntas frequentes

Quanto tempo o brasileiro passa no TikTok por dia? ＋

Segundo o relatório Digital 2026: Brazil, o usuário brasileiro do TikTok passa, em média, 28 horas e 34 minutos por mês no aplicativo. Dividido por 30 dias, o tempo equivale a cerca de 57 minutos por dia.

Qual aplicativo os brasileiros mais usam em tempo mensal? ＋

No ranking do relatório Digital 2026: Brazil, o TikTok aparece em primeiro lugar em tempo mensal médio por usuário, com 28 horas e 34 minutos. Na sequência aparecem WhatsApp, com 24 horas e 4 minutos, Instagram, com 23 horas e 35 minutos, e YouTube, com 23 horas e 8 minutos.

Quantas pessoas usam o TikTok no Brasil? ＋

O sistema de anúncios do TikTok indicava alcance potencial entre 90 milhões e 134 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais no fim de 2025. Esse número representa audiência potencial de publicidade e não equivale necessariamente a usuários ativos mensais.

O Brasil é um dos maiores mercados do TikTok? ＋

Sim. A audiência adulta brasileira do TikTok é uma das maiores do mundo. Segundo dados do sistema de anúncios da plataforma, o Brasil aparece entre os países com maior alcance potencial de usuários adultos, atrás de Indonésia e Estados Unidos.

Por que existem números diferentes sobre o tempo gasto no TikTok? ＋

As diferenças acontecem porque pesquisas usam metodologias diferentes. Algumas medem apenas usuários ativos, outras usam respostas declaradas por entrevistados, frequência de abertura do aplicativo ou alcance potencial de anúncios. Uma média apenas entre usuários ativos tende a ser maior.

Quantas crianças e adolescentes usam o TikTok no Brasil? ＋

Segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025, 46% dos usuários de internet de 9 a 17 anos acessam o TikTok várias vezes ao dia. O levantamento estima 24,5 milhões de usuários de internet nessa faixa etária no país.

Qual é a idade mínima para usar o TikTok no Brasil? ＋

O TikTok exige 13 anos para criar uma conta no Brasil. Entre 13 e 15 anos, as contas começam privadas e as mensagens diretas ficam bloqueadas. O envio de mensagens é liberado a partir dos 16 anos.

O TikTok tem limite de tempo para adolescentes? ＋

Sim. Contas de usuários menores de 18 anos têm um limite diário de 60 minutos ativado por padrão. Ao atingir esse tempo, o adolescente precisa inserir uma senha para continuar usando o aplicativo.

Como ver quanto tempo passei no TikTok? ＋

Para consultar o tempo de uso no TikTok, abra o aplicativo, vá até Perfil, toque no menu de três linhas, entre em Configurações e privacidade e selecione Tempo de tela. O painel mostra tempo diário, quantidade de aberturas do app e histórico semanal.

Como limitar o tempo de uso no TikTok? ＋

No menu Tempo de tela do TikTok, o usuário pode ativar o limite diário de uso e configurar pausas após períodos contínuos de navegação. Ao atingir o limite, o aplicativo solicita uma senha para continuar.

Como bloquear o TikTok pelo celular? ＋

No Android, o controle pode ser feito pelo Bem-estar digital e controle parental, disponível nas configurações do aparelho. No iPhone, o usuário deve acessar Ajustes, Tempo de Uso e Limites de Apps para definir um limite para o TikTok.

Como os pais podem controlar o TikTok dos filhos? ＋

O TikTok oferece a Sincronização Familiar, que conecta a conta do responsável à do adolescente. O recurso permite definir limites diários, controlar mensagens, comentários e acompanhar o tempo de uso da conta vinculada.

O limite de tempo do TikTok impede totalmente o uso do aplicativo? ＋

Não. O limite diário funciona como uma barreira de controle. Ao atingir o tempo definido, o usuário precisa confirmar com uma senha para continuar usando o aplicativo.

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