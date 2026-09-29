De crianças a adultos: quanto tempo os brasileiros ficam no TikTok?

RESUMO ＋ O usuário brasileiro do TikTok passa, em média, 28 horas e 34 minutos por mês no aplicativo, segundo o relatório Digital 2026: Brazil. A rede de vídeos curtos lidera o ranking de tempo mensal por usuário no país, à frente de WhatsApp, Instagram e YouTube. Veja quantas pessoas usam a plataforma, como medir o tempo gasto e quais controles existem para limitar o uso.

O usuário brasileiro do TikTok passa, em média, 28 horas e 34 minutos por mês no aplicativo, segundo o relatório Digital 2026: Brazil. Dividido por 30 dias, o total equivale a cerca de 57 minutos diários — tempo que colocou a rede de vídeos curtos no topo do ranking mensal por usuário naquela edição, à frente de WhatsApp (24h04), Instagram (23h35) e YouTube (23h08). Vale dizer que o cálculo não vale para toda a população, que inclui pessoas sem conta ou sem acesso à internet.

O TikTok ocupa uma fatia de uma rotina digital mais longa. Isso porque os brasileiros com 16 anos ou mais passam, em média, 29 horas e 7 minutos por semana em redes sociais — cerca de quatro horas por dia. Ou seja, o app de vídeos da ByteDance ainda divide essa atenção com outras redes.

Quantas pessoas usam o TikTok no Brasil?

O sistema de anúncios do TikTok alcançava entre 90 e 134 milhões de brasileiros com 18 anos ou mais no fim de 2025, cerca de 80% da população adulta. A audiência adulta brasileira é a terceira maior da plataforma no mundo, atrás de Indonésia e Estados Unidos.

Essa métrica mede alcance potencial de publicidade, não usuários ativos mensais. Ela pode incluir contas duplicadas e deixa adolescentes de fora: o TikTok permite anúncios para maiores de 13 anos, mas só divulga a audiência a partir dos 18.

Por que os números de tempo no TikTok variam tanto?

Estimativas entre 57 e 95 minutos diários convivem porque cada levantamento mede um recorte diferente. Os mais comuns são:

Tempo por usuário ativo: média mensal de quem abriu o app no período, em geral medida em celulares Android;

Tempo declarado: quanto o entrevistado diz passar no aplicativo, sujeito a erros de memória;

Frequência de acesso: quantas vezes por dia a pessoa abre o app, sem medir a duração;

Alcance de anúncios: quantas contas uma campanha pode atingir, sem relação com tempo de uso.

Antes de comparar duas fontes, é preciso verificar quem foi pesquisado e como o uso foi definido. Uma média calculada só entre usuários ativos sempre será maior do que uma média entre todos os internautas.

Com que frequência crianças e adolescentes usam o TikTok?

A pesquisa TIC Kids Online Brasil 2025, do Cetic.br/NIC.br, mostra que 46% dos usuários de internet de 9 a 17 anos acessam o TikTok várias vezes ao dia. Na edição de 2024, a primeira a medir a frequência por plataforma, o índice era de 37%.

Nesse indicador, o TikTok fica atrás do WhatsApp (53%), do YouTube (48%) e do Instagram (48%). O levantamento estima 24,5 milhões de usuários de internet nessa faixa etária, o equivalente a 92% das crianças e adolescentes do país.

A edição de 2024 já apontava o TikTok à frente do Instagram entre crianças de 9 e 10 anos, com 34% de uso frequente contra 23% — faixa abaixo da idade mínima exigida pela plataforma.

Qual a idade mínima para usar o TikTok?

O TikTok exige 13 anos para a criação de conta no Brasil. Entre 13 e 15 anos, as contas começam privadas e as mensagens diretas ficam bloqueadas, recurso liberado a partir dos 16.

Contas de menores de 18 anos têm limite diário de 60 minutos ativado por padrão desde março de 2023. Ao atingir o tempo, o adolescente precisa digitar uma senha para continuar assistindo, o que torna o limite um aviso, e não um bloqueio. As notificações são silenciadas a partir das 21h para quem tem de 13 a 15 anos e a partir das 22h para quem tem 16 ou 17.

A presença de crianças de 9 a 12 anos nas pesquisas indica contas criadas com data de nascimento falsa ou uso do perfil de adultos. A plataforma afirma remover contas identificadas como de menores de 13 anos.

Como ver quanto tempo você passa no TikTok

O painel de uso fica dentro do próprio aplicativo:

Abra o TikTok e toque em Perfil, no canto inferior direito;

Toque no ícone de três linhas, no canto superior direito;

Entre em Configurações e privacidade;

Selecione Tempo de tela (em algumas versões, a opção aparece dentro de Tempo e bem-estar);

Consulte o painel com o tempo diário, o número de vezes que o app foi aberto e o histórico da semana.

Os nomes dos menus podem mudar conforme a versão do aplicativo. O painel registra apenas a conta conectada, então o uso em outro perfil ou aparelho fica de fora.

Como limitar o tempo de uso no TikTok

No mesmo menu de Tempo de tela, o aplicativo oferece dois controles:

Limite diário de tempo de tela: define um teto de minutos por dia, com a opção de horários diferentes para cada dia da semana; ao atingi-lo, o app pede uma senha para continuar;

Pausas no tempo de tela: envia lembretes após um período contínuo de rolagem, com intervalo escolhido pelo usuário.

Como ver o tempo de uso do TikTok no Android e no iPhone

Os controles do sistema contam o tempo do app no aparelho inteiro, inclusive quando a pessoa alterna entre contas:

Android: em Configurações, abra Bem-estar digital e controle parental para ver o tempo por app e toque no ícone de ampulheta ao lado do TikTok para criar um timer; ao fim do prazo, o ícone fica cinza e o app só volta a abrir no dia seguinte;

iPhone: em Ajustes, abra Tempo de Uso e toque em Ver Toda a Atividade; para criar um teto, use Limites de Apps e adicione o TikTok.

Como os pais podem controlar o tempo de TikTok dos filhos?

A Sincronização Familiar conecta a conta do responsável à do adolescente. Com ela, o responsável define o limite diário para cada dia da semana e escolhe quem pode comentar ou enviar mensagens ao filho. Para ativar:

No celular do responsável, abra Configurações e privacidade e toque em Sincronização Familiar;

Escolha a opção de pai, mãe ou responsável para gerar o QR code;

No aparelho do adolescente, siga o mesmo caminho e selecione Adolescente;

Escaneie o QR code exibido no celular do responsável e confirme a vinculação.

O adolescente consegue ver as regras definidas pelo responsável. O painel também mostra o tempo de uso da conta vinculada, o que permite comparar a rotina real com o limite padrão de 60 minutos.