Alexandr Wang: chefe de IA da Meta defende que a tecnologia amplie a capacidade de decisão das pessoas (Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09h31.
Alexandr Wang, chefe de IA da Meta, vê na prova da hipótese de Riemann desenvolvida com o Claude um sinal de avanço da IA; a prova teve participação humana e foi formalmente verificada. Automatizar a pesquisa em IA é uma previsão do executivo.
Uma demonstração matemática feita com ajuda do Claude levou o chefe de inteligência artificial (IA) da Meta a defender que a superinteligência está a caminho.
Em um artigo publicado no X (antigo Twitter) no domingo, 22, Alexandr Wang citou a prova da hipótese de Riemann para sustentar que os modelos poderão superar especialistas humanos em várias áreas, inclusive na pesquisa sobre a própria IA.
O argumento de Wang é que raciocinar sobre problemas difíceis já não seria o principal obstáculo para esses sistemas.
Na avaliação dele, o que falta em muitas áreas é conhecimento especializado, acesso a dados e condições para executar experimentos.
Para dar a dimensão do feito, Wang recorreu à própria biografia. Criado em Los Alamos, no Novo México, cidade onde a bomba atômica foi desenvolvida, ele afirma que muitos físicos considerariam essa descoberta um "dever de casa" perto da hipótese de Riemann.
— Alexandr Wang (@alexandr_wang) November 22, 2026
O executivo também comparou o momento a dezembro de 2024, quando o modelo o3, da OpenAI, passou a gabaritar o AIME, competição de matemática para estudantes do ensino médio nos Estados Unidos. Desde então, segundo ele, a programação foi "quase resolvida" e os modelos ganharam capacidades avançadas em cibersegurança e como agentes.
Formulada em 1859, a hipótese de Riemann está ligada à distribuição dos números primos. Na sexta-feira, 20, o matemático Levent Alpöge, da Anthropic, divulgou uma demonstração que desenvolveu com o Claude, sistema de IA da empresa.
Alpöge relata que combinou duas ideias matemáticas e orientou sua aplicação ao problema. Segundo ele, o Claude avançou além do que ele próprio conseguia na reta final. O argumento foi formalizado em Lean, uma linguagem que permite a verificação de demonstrações por computador.
No sábado, 21, a Lean FRO e a Mathlib Initiative confirmaram que o código demonstrava o enunciado clássico da hipótese, após checagens com ferramentas independentes. Isso não equivale à concessão do Prêmio do Milênio: o Instituto Clay ainda lista o problema como ativo e exige, entre outros critérios, publicação em um veículo qualificado, pelo menos dois anos desde a publicação e ampla aceitação pela comunidade matemática.
Se os modelos conseguirem avançar a própria pesquisa em IA, argumenta Wang, cada melhoria poderá acelerar a seguinte. Ele questiona se a sociedade manteria o controle diante de um sistema com autoaperfeiçoamento recursivo sem limites.
Wang avalia que a pesquisa em IA é bem menos exigente, do ponto de vista intelectual, que a hipótese de Riemann, e que por isso os modelos devem ser capazes de automatizá-la por completo. O mesmo valeria para pesquisas em biologia, armamentos e economia, que poderiam avançar num ritmo além da capacidade humana de acompanhar. Ele diz ainda ser difícil imaginar a humanidade mantendo o controle de uma superinteligência "mil vezes mais inteligente e capaz" que as pessoas em todas as áreas, e defende urgência em segurança e alinhamento.
O executivo rejeita a ideia de que basta aceitar a chegada de sistemas mais capazes e tentar torná-los seguros depois. No artigo, defende que a indústria desenvolva ferramentas que ampliem a capacidade de decisão das pessoas, em vez de transferir decisões a esses sistemas.
Wang chama de "pensamento preguiçoso" a visão, comum no setor, de que a superinteligência é inevitável e que só resta torná-la segura. "Não deveríamos aceitar uma ‘entrega’ da sociedade à IA", escreveu.
Segundo ele, um futuro positivo é possível, mas provavelmente exige que a indústria se afaste do caminho padrão que tem pela frente.
Não. O matemático Levent Alpöge relata que desenvolveu a demonstração com o Claude e orientou parte da pesquisa.
Sim. A Lean FRO e a Mathlib Initiative confirmaram formalmente que a prova corresponde ao enunciado clássico. A verificação é distinta do processo do Instituto Clay para conceder o prêmio.
Glossário
IA além do desempenho humano
Capacidade hipotética de superar humanos em uma ampla variedade de tarefas intelectuais.
Conjectura sobre números primos
Proposição sobre a função zeta com implicações para a distribuição dos números primos.
Verificador de provas
Linguagem e ferramenta que permite checar demonstrações matemáticas formalmente.
Melhorias em sequência
Processo hipotético em que um sistema usa ganhos nas próprias capacidades para produzir novas melhorias.