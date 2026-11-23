Uma demonstração matemática feita com ajuda do Claude levou o chefe de inteligência artificial (IA) da Meta a defender que a superinteligência está a caminho.

Em um artigo publicado no X (antigo Twitter) no domingo, 22, Alexandr Wang citou a prova da hipótese de Riemann para sustentar que os modelos poderão superar especialistas humanos em várias áreas, inclusive na pesquisa sobre a própria IA.

O argumento de Wang é que raciocinar sobre problemas difíceis já não seria o principal obstáculo para esses sistemas.

Na avaliação dele, o que falta em muitas áreas é conhecimento especializado, acesso a dados e condições para executar experimentos.

Para dar a dimensão do feito, Wang recorreu à própria biografia. Criado em Los Alamos, no Novo México, cidade onde a bomba atômica foi desenvolvida, ele afirma que muitos físicos considerariam essa descoberta um "dever de casa" perto da hipótese de Riemann.

O executivo também comparou o momento a dezembro de 2024, quando o modelo o3, da OpenAI, passou a gabaritar o AIME, competição de matemática para estudantes do ensino médio nos Estados Unidos. Desde então, segundo ele, a programação foi "quase resolvida" e os modelos ganharam capacidades avançadas em cibersegurança e como agentes.

O Claude não fez a prova sozinho

Formulada em 1859, a hipótese de Riemann está ligada à distribuição dos números primos. Na sexta-feira, 20, o matemático Levent Alpöge, da Anthropic, divulgou uma demonstração que desenvolveu com o Claude, sistema de IA da empresa.

Alpöge relata que combinou duas ideias matemáticas e orientou sua aplicação ao problema. Segundo ele, o Claude avançou além do que ele próprio conseguia na reta final. O argumento foi formalizado em Lean, uma linguagem que permite a verificação de demonstrações por computador.

No sábado, 21, a Lean FRO e a Mathlib Initiative confirmaram que o código demonstrava o enunciado clássico da hipótese, após checagens com ferramentas independentes. Isso não equivale à concessão do Prêmio do Milênio: o Instituto Clay ainda lista o problema como ativo e exige, entre outros critérios, publicação em um veículo qualificado, pelo menos dois anos desde a publicação e ampla aceitação pela comunidade matemática.

O que Wang teme que aconteça depois?

Se os modelos conseguirem avançar a própria pesquisa em IA, argumenta Wang, cada melhoria poderá acelerar a seguinte. Ele questiona se a sociedade manteria o controle diante de um sistema com autoaperfeiçoamento recursivo sem limites.

Wang avalia que a pesquisa em IA é bem menos exigente, do ponto de vista intelectual, que a hipótese de Riemann, e que por isso os modelos devem ser capazes de automatizá-la por completo. O mesmo valeria para pesquisas em biologia, armamentos e economia, que poderiam avançar num ritmo além da capacidade humana de acompanhar. Ele diz ainda ser difícil imaginar a humanidade mantendo o controle de uma superinteligência "mil vezes mais inteligente e capaz" que as pessoas em todas as áreas, e defende urgência em segurança e alinhamento.

O executivo rejeita a ideia de que basta aceitar a chegada de sistemas mais capazes e tentar torná-los seguros depois. No artigo, defende que a indústria desenvolva ferramentas que ampliem a capacidade de decisão das pessoas, em vez de transferir decisões a esses sistemas.

Wang chama de "pensamento preguiçoso" a visão, comum no setor, de que a superinteligência é inevitável e que só resta torná-la segura. "Não deveríamos aceitar uma ‘entrega’ da sociedade à IA", escreveu.

Segundo ele, um futuro positivo é possível, mas provavelmente exige que a indústria se afaste do caminho padrão que tem pela frente.