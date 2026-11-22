Paolo Bulgari, joalheiro italiano que participou da transformação do negócio familiar em uma das grifes de luxo mais conhecidas do mundo, morreu aos 89 anos. Neto de um ourives grego, ele ajudou a consolidar a marca como símbolo do glamour e do design italiano. A família anunciou sua morte neste sábado, 21, e o descreveu como "o maior joalheiro de nosso tempo", destacando também sua humanidade e capacidade empreendedora.

Por décadas, a Bulgari se destacou no mercado internacional de joias, conquistando admiradores entre supermodelos, estrelas de Hollywood e colecionadores. A marca ganhou notoriedade pelas criações de linhas marcantes e pelo uso característico de combinações de cores.

Nascido em Roma, em 1937, Bulgari era neto de Sotirios Voulgaris, fundador da joalheria. Originário de Paramythia, uma vila nas montanhas de Epiro, no noroeste da Grécia, conhecida pela tradição em joias de prata, Voulgaris deixou o país durante o domínio otomano e se mudou para Nápoles. Posteriormente, estabeleceu-se em Roma, onde abriu uma loja e adaptou tanto sua atividade profissional quanto o sobrenome à nova cidade.

Paolo entrou para os negócios da família pouco depois de concluir os estudos. Ao lado do pai, Giorgio, começou trabalhando principalmente com pedras preciosas. A experiência desenvolveu seu conhecimento sobre gemas, que se tornaria uma das principais referências de sua atuação como designer e empresário.

Em vez de seguir a estética mais delicada tradicionalmente associada às joalherias de Paris, a Bulgari apostou em peças de maior impacto visual. As criações combinavam pedras preciosas de destaque, ouro amarelo intenso, volumes generosos e misturas pouco convencionais de cores. Inspirado pela Roma antiga e pelo patrimônio artístico italiano, esse estilo ajudou a diferenciar a grife no mercado internacional.

Junto do irmão, Nicola, e do sobrinho, Francesco Trapani, Bulgari esteve à frente da expansão da companhia para importantes centros do mercado de luxo. A empresa abriu lojas em cidades como Nova York, Paris, Genebra e Monte Carlo e ampliou suas atividades para outros segmentos, passando a comercializar relógios, perfumes e artigos de couro, além de ingressar posteriormente no setor hoteleiro.

Bulgari assumiu o comando do grupo em meados dos anos 1980 e liderou uma fase de forte crescimento internacional. Suas joias passaram a integrar o visual de celebridades de diferentes gerações, de Elizabeth Taylor a Zendaya. Alto e de cabelos grisalhos, o empresário também aparecia ocasionalmente ao lado das estrelas usando as próprias criações, embora mantivesse um perfil discreto.

Em 2011, a família vendeu o controle da companhia para a LVMH, conglomerado francês dono de diversas marcas de luxo. A operação foi avaliada em mais de US$ 5 bilhões e encerrou décadas de gestão familiar direta do negócio.

Mesmo depois de construir uma trajetória ligada ao mercado internacional de luxo, Bulgari costumava destacar a origem modesta de sua família. Em 2019, ele e a esposa criaram a Fundação Paolo Bulgari, iniciativa voltada ao apoio de jovens por meio de programas de educação e capacitação profissional em comunidades carentes da periferia de Roma.

"Muitas pessoas não sabem disso", escreveu Bulgari na apresentação da fundação, "mas na origem do meu sobrenome existe uma história de migração."

O funeral do joalheiro está marcado para segunda-feira, 24, na Basílica de Santa Croce, em Roma.