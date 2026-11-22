A cantora colombiana Shakira confirmou quatro apresentações no Brasil entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027. A maratona começa na virada de ano, na noite de 31 de dezembro, em Balneário Camboriú (SC), e segue por Espírito Santo, Bahia e Ceará.

Os shows fazem parte do projeto Verão Atmosphere e da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Datas e locais

31 de dezembro: Balneário Camboriú (SC), na Avenida Atlântica/Norte;

Balneário Camboriú (SC), na Avenida Atlântica/Norte; 3 de janeiro: Cariacica (ES), no Estádio Kleber Andrade;

Cariacica (ES), no Estádio Kleber Andrade; 6 de janeiro: Salvador, na Arena Acelen Fonte Nova;

Salvador, na Arena Acelen Fonte Nova; 9 de janeiro: Fortaleza, na Arena Castelão.

Última passagem pelo país

A última apresentação de Shakira no Brasil foi em maio, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela foi a atração principal do Todo Mundo no Rio, que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas, segundo estimativa da prefeitura.