Shakira fará quatro shows no Brasil, incluindo Réveillon em SC (Daniel RAMALHO / AFP)
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Publicado em 22 de novembro de 2026 às 18h48.
Shakira anunciou quatro shows no Brasil entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027, incluindo apresentação na virada do ano em Balneário Camboriú. Os shows fazem parte do projeto Verão Atmosphere e da turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran".
A cantora colombiana Shakira confirmou quatro apresentações no Brasil entre dezembro de 2026 e janeiro de 2027. A maratona começa na virada de ano, na noite de 31 de dezembro, em Balneário Camboriú (SC), e segue por Espírito Santo, Bahia e Ceará.
Os shows fazem parte do projeto Verão Atmosphere e da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".
A última apresentação de Shakira no Brasil foi em maio, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela foi a atração principal do Todo Mundo no Rio, que reuniu cerca de 2 milhões de pessoas, segundo estimativa da prefeitura.