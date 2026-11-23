Uma conta que dispensa qualquer projeção sobre o futuro da inteligência artificial indica que até US$ 25 trilhões em riqueza podem desaparecer das bolsas americanas se a euforia com a tecnologia se desfizer por completo. O valor equivale a cerca de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos.

O cálculo é do economista Paul Krugman, vencedor do Nobel de Economia de 2008, em texto publicado nesta segunda-feira, 23, em sua newsletter no Substack. Para ele, a queda recente das ações ligadas à IA tem cara de estouro de bolha e pode estar só no começo.

Krugman comparou o momento ao do Coiote, personagem do desenho 'Papa-Léguas', que corre além da beira do penhasco, olha para baixo, percebe que não há nada sob seus pés e despenca.

"Muitos observadores argumentam há tempos que as avaliações da IA não se justificavam pelos fundamentos. Nas últimas semanas, o mercado passou a levar esses alertas muito mais a sério", escreveu.

O alerta chega depois de semanas de forte volatilidade em Wall Street. A Nasdaq entrou em território de correção, com queda de mais de 10% em relação ao recorde de fechamento de 6 de outubro.

Só a Nvidia perdeu US$ 1,081 trilhão em valor de mercado entre 29 de outubro e 10 de novembro, segundo levantamento da consultoria Elos Ayta. A pressão aumentou com a renúncia de Jensen Huang ao comando da fabricante de chips, anunciada em 12 de novembro.

O próprio Krugman admite estar menos seguro do diagnóstico do que esteve há 20 anos, quando apontou a bolha imobiliária americana. A IA é uma tecnologia radicalmente nova, e não há garantia total de que os padrões históricos se repitam. "Mas provavelmente vão se repetir", afirmou.

O termômetro favorito de Buffett

Em vez de projetar receitas e gastos futuros com IA, exercício que considera cercado de incertezas, Krugman recorre ao chamado indicador de Buffett. A métrica, popularizada por Warren Buffett, é a razão entre o valor de mercado de todas as ações americanas e o PIB do país.

Em texto publicado pela revista Fortune em 2001, Buffett descreveu o indicador como provavelmente a melhor medida isolada do nível de avaliação do mercado. Quando a relação se aproxima de 200%, disse na época, o investidor está "brincando com fogo".

No gráfico usado por Krugman, com dados estimados até 30 de setembro, pouco antes da onda de vendas, o indicador aparece muito acima dos níveis históricos e bem acima do pico da bolha das pontocom.

Desde 1970, o valor das ações americanas equivale, em média, a 88% do PIB, segundo cálculos do Motley Fool. Em 1º de junho de 2026, o indicador bateu o recorde de 238,5%.

A métrica olha para o mercado como um todo, não apenas para a IA. Mas, segundo Krugman, empresas ligadas à tecnologia somavam quase metade do S&P 500 às vésperas da queda e responderam pela maior parte da alta do indicador nos últimos anos.

O que sustentaria ações tão caras

O argumento dos entusiastas da IA é que a tecnologia vai provocar uma explosão de produtividade e, portanto, de crescimento econômico. Se a comparação fosse feita com o PIB do futuro, o indicador pareceria menos fora da curva.

Os dados ainda não mostram esse salto. A produtividade americana cresce apenas um pouco acima da média dos últimos 20 anos, segundo Krugman, que não descarta que o grande retorno ainda esteja por vir.

Outra justificativa possível seria uma transferência de renda do trabalho para o capital, o que elevaria os lucros às custas da maioria dos americanos. A fatia da renda nacional que fica com os trabalhadores já caiu de forma relevante.

A IA, por ser uma tecnologia que exige muito capital, tende a aprofundar esse movimento, avalia o economista.

Futuras Microsofts ou futuras WorldComs?

Mesmo que crescimento acelerado e lucros maiores se confirmem, Krugman afirma que isso não basta para justificar os preços das líderes da IA. Seria preciso que essas empresas capturassem esses lucros, hipótese que ele considera bastante duvidosa.

O economista cita o trabalho de Dean Baker, economista sênior do Center for Economic and Policy Research (CEPR), para argumentar que as companhias de IA não estão construindo monopólios duradouros como os que Microsoft, Google e Facebook tiveram no passado.

Em vez disso, elas enfrentam concorrência crescente, por exemplo de modelos chineses de pesos abertos (open-weight), que entregam a maior parte do desempenho dos modelos de ponta por uma fração do custo.

O alvo da crítica são as chamadas hyperscalers, gigantes que operam infraestrutura de nuvem e data centers em escala. "O mercado vem avaliando as hyperscalers como se todas fossem futuras Microsofts, empresas que geraram lucros enormes por décadas a fio", escreveu Krugman.

O risco, segundo ele, é que elas se revelem futuras WorldComs, companhias que alimentaram as esperanças dos investidores e acabaram quebrando por não ter um modelo de lucro viável.

O roteiro da bolha pontocom

Até aqui, a queda das ações de IA é menor que a do estouro da bolha da internet, quando a Nasdaq caiu 70%, segundo Krugman. Mas ele lembra que aquele tombo não aconteceu de uma vez.

Houve uma primeira perna de baixa, comparável à que o mercado de IA já viveu, seguida de um período de estabilização temporária. Depois veio um segundo mergulho, ainda maior.

Se o indicador de Buffett voltar ao nível de 2019, por exemplo, seria apagada uma riqueza equivalente a cerca de 80% do PIB americano, ou US$ 25 trilhões, calcula o economista.

O impacto dessa perda sobre a economia real ficou para um próximo texto, segundo Krugman.