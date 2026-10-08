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Lollapalooza 2027: The Killers fará sétima passagem pelo Brasil

Banda de Brandon Flowers foi headliner em 2013 e 2018 e retorna ao país pela primeira vez desde o Primavera Sound, em dezembro de 2023

The Killers retorna ao Lollapalooza Brasil em 2027, após apresentações nas edições de 2013 e 2018 (Taylor Hill / Colaborador/Getty Images)

The Killers retorna ao Lollapalooza Brasil em 2027, após apresentações nas edições de 2013 e 2018 (Taylor Hill / Colaborador/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 12h40.

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RESUMO ＋

O The Killers foi confirmado como uma das atrações principais do Lollapalooza Brasil 2027, que acontece entre 19 e 21 de março, em São Paulo. Será a terceira apresentação da banda no festival e sua sétima passagem pelo país. O grupo, liderado por Brandon Flowers, já participou das edições de 2013 e 2018 e fez seu último show no Brasil em dezembro de 2023.

O The Killers está de volta ao Lollapalooza Brasil. A banda liderada por Brandon Flowers foi confirmada como uma das atrações principais da edição de 2027, que será realizada nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Esta será a terceira apresentação do grupo no Lollapalooza e a sétima passagem pelo Brasil. A banda já participou das edições de 2013 e 2018, além de ter realizado shows próprios e participado de outros festivais no país.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 8, com a divulgação do line-up oficial do Lollapalooza Brasil 2027.

Além do The Killers, a programação terá Travis Scott, Charli xcx, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood e Sombr entre os headliners. Ao todo, são mais de 70 artistas confirmados.

Quantas vezes o The Killers tocou no Lollapalooza Brasil?

A primeira apresentação do The Killers no Lollapalooza Brasil aconteceu em 29 de março de 2013, na segunda edição do festival no país.

Na época, o evento ainda era realizado no Jockey Club, em São Paulo. A banda encerrou a programação da sexta-feira, primeiro dos três dias de shows.

O retorno ocorreu cinco anos depois, em 25 de março de 2018, quando o festival já havia se mudado para o Autódromo de Interlagos.

Naquela edição, o The Killers fechou a programação do domingo. Pearl Jam e Red Hot Chili Peppers foram os headliners dos outros dois dias.

Com a confirmação para 2027, a banda chegará à terceira participação no festival brasileiro.

Relembre todos os shows do The Killers no Brasil

O The Killers esteve no Brasil em seis ocasiões desde 2007. Além das duas participações no Lollapalooza, o grupo realizou shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

  • 2007: primeira passagem pelo Brasil, com apresentação no extinto Tim Festival, em São Paulo;
  • 2009: shows na Chácara do Jockey, em São Paulo, e na HSBC Arena, no Rio de Janeiro;
  • 2013: estreia no Lollapalooza Brasil, realizado no Jockey Club, em São Paulo;
  • 2018: segunda participação no Lollapalooza Brasil, desta vez no Autódromo de Interlagos;
  • 2022: apresentações no Allianz Parque, em São Paulo, e na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília;
  • 2023: show no Tokio Marine Hall e apresentação como headliner do Primavera Sound, em São Paulo.

A apresentação no Primavera Sound, em dezembro de 2023, foi a última da banda no Brasil. O show de 2027 marcará o retorno do grupo ao país depois de mais de três anos.

Quando será o Lollapalooza Brasil 2027?

O Lollapalooza Brasil 2027 acontece nos dias 19, 20 e 21 de março, no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

A edição marca os 15 anos do festival no Brasil. Em 2026, o evento reuniu 285 mil pessoas durante os três dias, segundo a organização.

Desde sua estreia no país, em 2012, o Lollapalooza recebeu mais de 2,5 milhões de pessoas e apresentou mais de 820 artistas.

Como comprar ingressos para o Lollapalooza 2027?

A venda geral do Lolla Pass, ingresso válido para os três dias do festival, começou nesta quinta-feira, 8 de outubro, pela Ticketmaster Brasil.

As compras online têm taxa de serviço de 20%. Na bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, a taxa não é cobrada.

O público pode conferir a programação completa e as informações sobre ingressos na cobertura do Lollapalooza Brasil 2027 da EXAME.

'Perguntas frequentes'

O The Killers vai tocar no Lollapalooza Brasil 2027? ＋

Sim. A banda foi confirmada como uma das atrações principais do Lollapalooza Brasil 2027, que acontece entre 19 e 21 de março, em São Paulo.

Quantas vezes o The Killers já tocou no Lollapalooza Brasil? ＋

O grupo participou de duas edições, em 2013 e 2018. A apresentação de 2027 será a terceira no festival brasileiro.

Quando foi o último show do The Killers no Brasil? ＋

A última apresentação da banda no país ocorreu em dezembro de 2023, no Primavera Sound, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quantas vezes o The Killers veio ao Brasil? ＋

O The Killers esteve no Brasil em seis ocasiões: 2007, 2009, 2013, 2018, 2022 e 2023. A visita de 2027 será a sétima.

Quando e onde será o Lollapalooza Brasil 2027? ＋

O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Acompanhe tudo sobre:LollapaloozaBandasMúsica

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