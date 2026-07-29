Travis Scott revela bastidores do novo álbum e promete superar os limites de 'Utopia'

Depois de transformar "Utopia" em um dos maiores lançamentos do rap nos últimos anos, Travis Scott já mira um novo capítulo da carreira. O artista revelou que está desenvolvendo seu próximo álbum com a intenção de entregar uma experiência inédita, resultado de um processo criativo que busca expandir sua identidade musical.

Um desafio pessoal

Durante entrevista à revista Variety, publicada na quarta-feira, 22, Travis explicou que o sucessor de "Utopia" representa um desafio que parte dele mesmo. Segundo o rapper, a meta é criar algo que ainda não fez ao longo da carreira.

"Estou trabalhando em um álbum agora, e isso está incrível. Estou sempre me pressionando a levar o som adiante e tentar fazer algo que ainda não fiz", afirmou o artista.

A declaração reforça uma característica presente em sua discografia. Desde "Rodeo", passando por "Astroworld" e chegando a "Utopia", Travis construiu cada projeto com propostas sonoras distintas, combinando trap, hip hop, psicodelia e produção experimental.

Para impulsionar a criação do novo álbum, Travis Scott revelou que tem buscado inspiração em artistas de diferentes estilos e épocas. Entre as referências citadas estão Parliament, Oasis, Van Halen, Don Toliver, Raphael Saadiq e Daft Punk.

Produção ganha protagonismo

O rapper também contou à Variety que tem participado de forma ainda mais intensa da produção do novo disco. Segundo ele, esse envolvimento direto tem tornado o processo mais estimulante e ampliado as possibilidades criativas para o projeto.

Embora ainda não exista título, lista de faixas ou previsão de lançamento, a expectativa cresce entre os fãs. "Utopia", lançado em 2023, estreou no topo da Billboard 200 e consolidou mais uma fase de sucesso comercial para Travis Scott.

“Fiquem ligados para ver como isso vai acontecer. 'Utopia' era para ser uma peça de teatro. Quero tentar resgatar experiências reais antes que tentem apagá-las todas e digitalizar tudo.”, revela o rapper.

Momento de destaque na carreira

Além da música, Travis Scott vive um período de grande visibilidade no cinema. O artista participa de "A Odisseia", novo filme de Christopher Nolan, tanto no elenco quanto na trilha sonora, na música dos créditos finais "When I'm Home". A relação entre Scott e Nolan começou quando o rapper, então com 29 anos, contribuiu com a música dos créditos finais do filme "Tenet", do próprio Nolan, lançado em 2020.

O cantor assinou um acordo de prioridade com a Paramount Pictures por meio da Cactus Jack, sua empresa criativa, para desenvolver filmes, séries, produções teatrais e experiências imersivas. A parceria garante ao estúdio a primeira oportunidade de avaliar os projetos idealizados pelo artista, que pretende atuar como produtor, diretor, compositor e designer de som.