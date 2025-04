Lady Gaga, Charlie XCX e Ed Sheeran: confira programação do último final de semana do Coachella

Começa nesta sexta-feira, 18, o último final de semana do Coachella, festival musical realizado em Indio, na Califórnia. Entre os artistas que voltam aos palcos após as apresentações do último final de semana estão Lady Gaga, Green Day e Charlie XCX. A novidade desta rodada de shows é o britânico Ed Sheeran, que sobe aos palcos pela primeira vez neste sábado, 19, substituindo Anitta, que cancelou sua participação em março.

Para acompanhar a agenda do festival é possível utilizar o aplicativo oficial, disponível em IOS e Android. O canal oficial do Coachella no YouTube também irá transmitir as apresentações.

Vale lembrar da interferência do fuso horário nas transmissões. O horário local do Oeste dos Estados Unidos, onde os shows acontecem, tem uma diferença de quatro horas para o fuso de Brasília. Ou seja, uma apresentação marcada às 22h25 no festival, será transmitida às 02h25 no Brasil.

Confira programação deste fim de semana

Veja a agenda com as principais atrações dos três dias e os horários em que cada artista sobe ao palco (fuso de Brasília).

Sexta-feira, 18

Lola Young - 20h50

DJO - 22h05

Benson Boone - 23h05

LISA - 23h45

The Marías - 00h20

Missy Elliot - 01h

Lady Gaga - 03h10

Vintage Culture - 03h15

Sábado, 19

Ed Sheeran - 19h

Alok - 20h10

Sam Fender - 21h55

Charlie XCX - 23h20

Clairo - 00h15

Green Day - 01h05

Travis Scott - 03h40

Domingo, 20

JENNIE - 23h45

Megan Thee Stalion - 00h30

Zeed - 01h10

Ty Dolla Sign - 01h35

Post Malone - 02h25

Onde assistir ao Coachella do Brasil?

O canal oficial do festival no YouTube transmite todas as apresentações. Vale destacar que somente 7 dos 10 palcos do evento possuem transmissão ao vivo. Veja abaixo os links de cada um deles:

Coachella Stage (palco principal): confira o link aqui .

Palco Sahara : confira o link aqui.

aqui. Palco Outdoor Theatre : confira o link aqui.

aqui. Palco Sonora : confira o link aqui.

aqui. Palco Gobi : confira o link aqui.

aqui. Palco Mojave : confira o link aqui.

O palco Quasar terá diferentes transmissões para cada dia do festival: