Coachella 2026: saiba como assistir ao vivo e quais as principais atrações do festival

O grupo feminino Katseye, que se apresentava no Sahara Stage do Coachella, recebeu as HUNTRIX, grupo criado para o filme Guerreiras do K-Pop, para cantar a canção vencedora do Oscar "Golden" ao vivo
Repórter
Publicado em 11 de abril de 2026 às 11h04.
O Coachella 2026 acontece entre os dias 10 e 12 de abril no Empire Polo Club, na Califórnia, Estados Unidos, reunindo alguns dos principais nomes da música global. A edição deste ano tem como destaques Sabrina Carpenter, Justin Bieber e Karol G, além de artistas brasileiros no line-up.
Com forte presença digital, o festival mantém sua estratégia de transmissão online. Todos os shows são exibidos gratuitamente no YouTube, plataforma de vídeos do Google, com início diário a partir das 17h (horário de Brasília), permitindo acompanhar diferentes palcos simultaneamente.
O evento é reconhecido por antecipar tendências da indústria musical e por conectar artistas a audiências globais, especialmente por meio das redes sociais e do streaming, distribuição digital de conteúdo em tempo real.
No sábado (11), o principal destaque é Justin Bieber, que retorna aos palcos após quatro anos sem apresentações. O dia também conta com The Strokes, PinkPantheress, Interpol e a brasileira Luísa Sonza.
Já a sexta-feira (10) teve Sabrina Carpenter como um dos principais nomes, além de shows de The xx e Disclosure. No domingo (12), o encerramento fica por conta de Karol G e Young Thug, além de apresentações de Major Lazer e Mochakk, representando o Brasil na música eletrônica.
A transmissão oficial do Coachella ocorre no canal do festival no YouTube, com diferentes canais por palco. Veja os principais horários dos dias restante do festival (sempre no horário de Brasília):
Sábado (11):
Domingo (12):
Além dos headliners, o festival reúne nomes como Giveon, Labrinth, Interpol, David Guetta e Foster the People, reforçando a diversidade de gêneros — do pop ao R&B, passando pelo eletrônico e indie.
A cobertura ao vivo e gratuita tem ampliado o alcance do Coachella no Brasil, consolidando o evento como um dos mais relevantes também para o público latino-americano.