'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha novo trailer focado em Haymitch; veja o vídeo

RESUMO | “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” ganhou seu segundo trailer nesta quarta-feira, 16, com cenas de Haymitch Abernathy em combate e do confronto político da franquia. Estrelado por Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes e Elle Fanning, o filme acompanha Haymitch 24 anos antes da trilogia original.

O filme "Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita" ganhou seu segundo trailer nesta quarta-feira, 16. O novo vídeo foca no protagonista da trama, Haymitch Abernathy, e revela momento de combate durante os Jogos, assim como o marcante confronto político de toda a franquia.

Estrelado por Joseph Zada, Mckeena Grace, Ralph Fiennes e Elle Fanning, o longa-metragem é uma adaptação do livro homônimo, que revisita o mundo de Panem e acompanha o jovem Haymitch Abernathy 24 anos antes dos eventos da trilogia original.

Veja o segundo trailer

O que esperar de 'Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita'?

O longa-metragem começa na manhã da colheita da 50ª edição dos Jogos Vorazes, também conhecida como o Segundo Massacre Quaternário.

Apesar da volta ao passado na história de Panem, é esperado que Jennifer Lawrence, estrela da franquia original e intérprete de Katniss Everdeen, faça uma aparição no filme. Seu papel na história, no entanto, ainda é um mistério.

Josh Hutcherson (Peeta Mellark) também deve fazer uma participação especial em "Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita".

Filme também recebe novo poster

Além do segundo trailer, "Jogos Vorazes: Amanhecer da Colheita" também recebeu dois novos posters, mostrando a rivalidade entre os tributos e os membros da Capital. Confira:

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O que mostra o segundo trailer de “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”?

O segundo trailer destaca o jovem Haymitch Abernathy, apresenta momentos de combate durante os Jogos Vorazes e mostra o confronto político que marca a franquia.

Qual é a história de “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”?

O filme começa na manhã da colheita da 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como o Segundo Massacre Quaternário, e acompanha Haymitch Abernathy 24 anos antes dos eventos da trilogia original.

Quem está no elenco de “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”?

Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes e Elle Fanning estão entre os protagonistas do longa-metragem, adaptação do livro homônimo.

Jennifer Lawrence estará em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”?

Jennifer Lawrence, intérprete de Katniss Everdeen na franquia original, é esperada em uma participação no filme, mas seu papel na história ainda não foi revelado.

Josh Hutcherson vai participar do novo filme de Jogos Vorazes?

Josh Hutcherson, conhecido pelo papel de Peeta Mellark, também deve fazer uma participação especial em “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita”.

O filme ganhou novos pôsteres?

Sim. Além do segundo trailer, “Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita” recebeu dois novos pôsteres que mostram a rivalidade entre os tributos e os membros da Capital.