'Jogos Vorazes' volta aos cinemas em outubro com conteúdo exclusivo; confira os detalhes

A saga “Jogos Vorazes” voltará aos cinemas brasileiros a partir de 15 de outubro. A Paris Filmes anunciou a reexibição dos cinco filmes baseados nos best-sellers de Suzanne Collins, incluindo o longa mais recente, “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”.

A programação reúne “Jogos Vorazes”, “Jogos Vorazes: Em Chamas”, “Jogos Vorazes: A Esperança – Parte 1”, “Jogos Vorazes: A Esperança – O Final” e “Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”.

Além dos filmes, cada exibição terá conteúdos exclusivos com o elenco de “Jogos Vorazes – Amanhecer na Colheita” antes da sessão.

A Paris Filmes ainda não divulgou o calendário detalhado da reexibição. Entre os fãs, porém, é esperado que os filmes sejam exibidos individualmente, com uma semana de intervalo entre cada título, a partir de 15 de outubro. Ou seja, a expectativa é que “Jogos Vorazes” abra a programação em 15 de outubro, seguido por “Em Chamas” em 22 de outubro, e os demais longas nas semanas seguintes.

View this post on Instagram A post shared by Paris Filmes (@parisfilmes)

Qual a história de 'Jogos Vorazes'?

A história começa com Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), que se oferece para ocupar o lugar da irmã nos Jogos Vorazes, competição em que jovens dos 12 distritos de Panem são escolhidos para lutar até que reste apenas um sobrevivente.

Em “Em Chamas”, Katniss e Peeta Mellark (Josh Hutcherson) passam a ser alvos da Capital depois da vitória no 74º Jogos Vorazes, em meio ao início de uma rebelião nos distritos.

Já em “A Esperança – Parte 1”, Katniss é resgatada pelos rebeldes e levada ao Distrito 13. Sob a liderança da Presidente Coin (Julianne Moore) e de Plutarch Heavensbee (Philip Seymour Hoffman), ela assume o papel de Mockingjay, símbolo da rebelião.

Em “A Esperança – O Final”, Panem está em guerra e Katniss enfrenta o Presidente Snow (Donald Sutherland), enquanto percebe que o conflito envolve mais do que sua própria sobrevivência.

“A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes” funciona como uma história anterior aos acontecimentos da saga. Aos 18 anos, Coriolanus Snow (Tom Blyth) é escolhido como mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), uma tributo do Distrito 12.

Juntos, os cinco filmes já foram vistos por mais de 16 milhões de espectadores nos cinemas brasileiros. O elenco da franquia também inclui Stanley Tucci, Liam Hemsworth, Lenny Kravitz, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Sam Claflin, Viola Davis e Hunter Schafer.

“Jogos Vorazes” foi dirigido por Gary Ross, enquanto os filmes seguintes ficaram sob o comando de Francis Lawrence.