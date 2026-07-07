Justiça dá vitória a Taylor Swift em disputa por suposto plágio de poemas

A mais recente batalha judicial envolvendo Taylor Swift chegou ao fim com uma vitória expressiva para a cantora. Uma juíza federal da Flórida arquivou definitivamente o processo em que a artista era acusada de plagiar trechos de poemas de uma escritora independente em letras de mais de 12 músicas.

Juíza rejeita alegações de plágio

A ação foi movida pela poeta Kimberly Marasco há um ano e dois meses, que alegava que a cantora Taylor Swift, o compositor e produtor Aaron Dessner, e as gravadoras Republic Records e Universal Music Group haviam utilizado frases e conceitos presentes em seus poemas em canções lançadas ao longo da carreira, incluindo faixas do álbum "The Tortured Poets Department". A autora pedia indenização e sustentava que houve violação de direitos autorais.

Ao analisar o caso, a juíza Aileen Cannon concluiu que os elementos apontados pela acusação eram compostos por ideias, metáforas, temas e palavras de uso comum. Segundo a decisão, esse tipo de conteúdo não recebe proteção da legislação de direitos autorais e, portanto, não pode fundamentar uma acusação de plágio.

A juíza Aileen Cannon ressaltou que Kimberly Marasco reconheceu que um de seus livros de poesia vendeu cerca de 3 mil exemplares em todo o mundo e que a obra sequer estava sendo divulgada ativamente. Na decisão, Cannon também analisou alguns dos trechos que a autora apontou como semelhantes às letras de Taylor Swift e afirmou ser difícil acreditar que eles fossem suficientes para sustentar a hipótese de que a cantora ou qualquer um dos demais réus tivesse tido acesso aos livros. A magistrada acrescentou que, mesmo que fosse comprovado esse contato, a ação ainda não prosperaria, já que as supostas semelhanças envolviam apenas ideias, que não são protegidas pela legislação de direitos autorais.

Na decisão, a juíza afirmou que a ação de Kimberly Marasco se apoiava na alegação de que Taylor Swift teria utilizado "ideias e temas básicos", como uma mulher enfrentando dificuldades no ambiente corporativo, manipulação psicológica e momentos de adversidade, além de metáforas amplamente difundidas, como estar "submersa", usar "lágrimas como armas", associar o desejo ao fogo ou transformar-se em uma tempestade.

A autora também apontava o uso de palavras e expressões comuns, entre elas "lágrimas", "fogo", "chuva", "céu", "amor", "invisível", "me enjaulou", "carne e sangue" e "é hora de ir". Para Cannon, todos esses elementos representam, no máximo, ideias, metáforas, contextos e temas genéricos, que não recebem proteção da legislação de direitos autorais.

Processo foi encerrado de forma definitiva

Além de rejeitar os argumentos apresentados, a magistrada determinou que o processo fosse arquivado "com prejuízo", expressão jurídica que impede a autora de apresentar uma nova versão da mesma ação no mesmo tribunal.

Segundo documentos do processo, Marasco afirmou que pretende recorrer da decisão. Até o momento, a equipe jurídica de Taylor Swift não comentou publicamente o resultado.

Taylor esteve no centro da mídia nas últimas semanas

A decisão judicial chega poucos dias depois de Taylor Swift voltar ao centro das atenções por outro motivo: seu casamento com o astro da NFL Travis Kelce. A cerimônia, realizada no Madison Square Garden, em Nova York, reuniu centenas de convidados famosos e dominou as redes sociais e o noticiário de entretenimento ao redor do mundo, consolidando o casal como um dos mais midiáticos da cultura pop atual.