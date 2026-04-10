'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha novo teaser; assista

Jogos Vorazes: franquia já chega em seu sexto filme em 2026 (Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 10 de abril de 2026 às 18h44.
A franquia Jogos Vorazes divulgou um novo teaser de "Amanhecer na Colheita". O vídeo foi publicado nesta sexta-feira, 10, junto ao anúncio de uma coletânea digital com os cinco filmes da série.
Nos últimos 30 segundos do material aparecem cenas inéditas do novo longa. O destaque é a revelação visual de personagens ainda não mostrados, como Caesar Flickerman, interpretado por Kieran Culkin, e Wiress, vivida por Maya Hawke.
Também há participações de personagens como Plutarch (Jesse Plemons), Beetee (Kelvin Harrison Jr.) e Effie (Elle Fanning).
O filme tem direção de Francis Lawrence, responsável por todos os longas da saga, exceto o primeiro. O roteiro será assinado por Billy Ray.
A produção adapta o livro homônimo lançado em 2025. A história acompanha Haymitch Abernathy durante o 50º Jogos Vorazes, também conhecido como Massacre Quaternário.
O elenco inclui Joseph Zada como Haymitch, além de Ralph Fiennes como Presidente Snow e Glenn Close como Drusilla Sickle.
A estreia está prevista para 20 de novembro de 2026.
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— The Hunger Games (@TheHungerGames) April 10, 2026