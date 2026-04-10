Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha novo teaser; assista

Novo filme da franquia destaca Kieran Culkin e Maya Hawke e estreia em novembro de 2026

Jogos Vorazes: franquia já chega em seu sexto filme em 2026 (Divulgação)

Jogos Vorazes: franquia já chega em seu sexto filme em 2026 (Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de abril de 2026 às 18h44.

Tudo sobreJogos Vorazes
Saiba mais

A franquia Jogos Vorazes divulgou um novo teaser de "Amanhecer na Colheita". O vídeo foi publicado nesta sexta-feira, 10, junto ao anúncio de uma coletânea digital com os cinco filmes da série.

Nos últimos 30 segundos do material aparecem cenas inéditas do novo longa. O destaque é a revelação visual de personagens ainda não mostrados, como Caesar Flickerman, interpretado por Kieran Culkin, e Wiress, vivida por Maya Hawke.

Também há participações de personagens como Plutarch (Jesse Plemons), Beetee (Kelvin Harrison Jr.) e Effie (Elle Fanning).

Qual a trama do novo filme de Jogos Vorazes?

O filme tem direção de Francis Lawrence, responsável por todos os longas da saga, exceto o primeiro. O roteiro será assinado por Billy Ray.

A produção adapta o livro homônimo lançado em 2025. A história acompanha Haymitch Abernathy durante o 50º Jogos Vorazes, também conhecido como Massacre Quaternário.

O elenco inclui Joseph Zada como Haymitch, além de Ralph Fiennes como Presidente Snow e Glenn Close como Drusilla Sickle.

Quando estreia 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'?

A estreia está prevista para 20 de novembro de 2026.

Veja o teaser:

Acompanhe tudo sobre:Jogos VorazesFilmes

Mais de Pop

'Emergência Radioativa': série faz com que pesquisa sobre Césio-137 dispare 2.260% no mundo

Que horas começa o BBB 26 nesta sexta, 10? Hoje tem Prova do Anjo e Paredão

Nova série de Star Wars com Wagner Moura estreia com 100% de aprovação

BTS no Brasil: venda geral de ingressos começa hoje; veja como comprar

Mais na Exame

Mercados

Ruy Kameyama deixa a Azzas: ação cai mais de 10% no dia

ESG

Gás Verde dribla a Guerra do Irã e mira a maior planta de biometano do mundo

Ciência

Artemis II vai atingir mais de 40 mil km/h no retorno à Terra; entenda

Inteligência Artificial

Cinco livros essenciais sobre IA, segundo a própria ferramenta