Por uma: Olivia Rodrigo quase transforma todas suas músicas em hits

Olivia Rodrigo atingiu um marco expressivo no Spotify, plataforma de streaming de músicas e podcasts. Das 29 músicas lançadas em seus dois álbuns de estúdio — "SOUR" e "GUTS", 28 já ultrapassaram a marca de 100 milhões de streams na plataforma.

O número reforça o poder da cantora no streaming: mesmo com apenas dois álbuns lançados, Olivia já transformou praticamente todo seu catálogo de estúdio em uma sequência de hits de alcance global.

Apenas uma faixa não atingiu feito

A única faixa que ainda não atingiu o feito é “girl i’ve always been”, presente em "GUTS (Spilled)", edição deluxe de seu segundo álbum. A faixa conta com "somente" 78.858.737 de streams.

Cantora vai lançar novo álbum em junho

A nova fase de Olivia também deve ampliar esses números rapidamente. A cantora já se prepara para lançar seu terceiro álbum de estúdio, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", previsto para o dia 12 de junho. O disco será liderado pelo single “Drop Dead” e marca uma mudança de tom em relação a "SOUR" e "GUTS", com Olivia apostando em canções sobre amor, vulnerabilidade e amadurecimento emocional.