Taylor Swift lança 'The Encore' e enfrenta críticas negativas nas redes

RESUMO ＋ Taylor Swift lançou nesta sexta-feira, 25, “The Life of a Showgirl: The Encore”, versão deluxe de seu 12º álbum de estúdio, com quatro novas músicas. Menos de 24 horas após o lançamento, o projeto recebeu críticas do público. Os veículos The Telegraph e The Guardian deram nota 40/100 ao álbum.

Apenas 11 meses após o lançamento de seu 12º álbum de estúdio, “The Life of a Showgirl”, Taylor Swift lançou a versão deluxe do projeto, intitulada “The Encore”, nesta sexta-feira, 25.

“Patient Zero”, single da nova versão, foi anunciado no início desta semana e terá um videoclipe lançado durante o VMA 2026, neste domingo, 27. Menos de 24 horas após o lançamento, a versão deluxe já enfrenta críticas do público e da mídia especializada.

Conheça o ‘The Life of a Showgirl: The Encore’

A versão expandida de “The Life of a Showgirl”, intitulada “The Encore”, surgiu após uma viagem de Taylor Swift à Suécia com os colaboradores do álbum, Max Martin e Shellback, para comemorar o sucesso do projeto.

Durante a viagem, o trio voltou ao estúdio para escrever mais quatro canções, que passaram a integrar a versão deluxe. São elas: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” e “Babylon”.

As novas canções foram anunciadas nas redes sociais da cantora nesta semana. Taylor, porém, já havia dado pistas sobre a novidade ao participar de um vídeo de comédia exibido no Emmy 2026, realizado no dia 14.

Como foi a repercussão de ‘The Encore’?

O anúncio de um novo single teve repercussão positiva entre fãs de Taylor Swift. Por causa da estética usada na divulgação de “Patient Zero”, diferente da apresentada até então, parte deles acreditou que a cantora estava deixando para trás a era de “The Life of a Showgirl”. A revelação de que “The Encore” seria uma versão deluxe do álbum frustrou essa expectativa.

Nas redes sociais, “The Life of a Showgirl: The Encore” recebeu críticas semelhantes às dirigidas à versão original do álbum.

Entre as quatro novas canções, “Babylon” e “Pink Clouding” tiveram recepção mais favorável nas redes sociais, embora também tenham sido consideradas “fracas” por alguns fãs. “Cleveland!”, por sua vez, recebeu críticas mais duras.

O single “Patient Zero”, cujo teaser chamou a atenção pela semelhança apontada por ouvintes com “Wait for Me”, do musical “Hadestown”, tem dividido opiniões.

Na imprensa, The Telegraph e The Guardian deram nota 40/100 ao álbum. As avaliações fizeram críticas à qualidade do projeto, à produção e às letras.

Outros veículos de música e entretenimento ainda não haviam publicado suas avaliações sobre o álbum.

Quais são as principais críticas a Taylor Swift?

Taylor Swift recebe críticas frequentes sobre sua música, suas apresentações e sua presença na indústria. Desta vez, algumas das reações negativas vieram de seus próprios fãs.

Parte deles afirma que as novas canções perderam características presentes em trabalhos anteriores, como o lirismo, a introspecção e o uso de imagens e metáforas para expressar sentimentos complexos.

if you think about it, on her older songs we learned a lot about taylor’s private life and intimate moments she’s had. on the showgirl album, all of that emotional vulnerability is gone. instead we got “HA! He loves me!!! See???” — kat 🌸 (@purplepinkskys) September 25, 2026

this is genuinely the worst music shes ever released at least midnights and ttpd you can tell she has a fucking soul — vel (@velafterdarks) September 25, 2026

Na mídia, parte das críticas questiona se Swift ainda tem incentivos criativos para experimentar. Essas avaliações apontam que a cantora continua lançando álbuns sem fazer uma pausa para refletir sobre o próprio trabalho.

CONCORDAM? The Telegraph sobre ‘The Life of a Showgirl: The Encore’, de Taylor Swift: “Por ser Taylor Swift, ‘The Life of a Showgirl: The Encore’ vai chegar imediatamente ao topo das paradas. E é justamente aí que está o maior problema. Ela já não tem mais incentivo para assumir… pic.twitter.com/TQBykwkA3U

— poponze (@poponze) September 25, 2026

Há também críticas às músicas sobre o relacionamento de Swift com Travis Kelce. Alguns fãs consideram que essas canções revelam menos detalhes íntimos do que as composições anteriores da cantora.

Em uma carreira marcada por relatos pessoais e imagens poéticas sobre relacionamentos, as músicas dedicadas a Kelce parecem, para esses ouvintes, manter maior distância do público e dar mais espaço a respostas às críticas recebidas pela artista.

Also imagine telling young girls that your value comes from finding one man that doesn’t find you insufferable 😬😬😬😬😬😬 — Brittany (@Notseriouslor) September 25, 2026

Entre os fãs que desaprovaram o lançamento, há ainda o receio de que a recepção negativa das novas músicas afete o legado construído por Swift ao longo de quase 20 anos de carreira.