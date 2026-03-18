Scooby-Doo: nova série live-action tem elenco definido

A Netflix confirmou nesta quarta-feira, 18, o elenco principal do novo live-action de Scooby-Doo. A produção apresentará versões atualizadas dos personagens clássicos.

Mckenna Grace, de “Ghostbusters” e “Jogos Vorazes”, interpretará Daphne. Maxwell Jenkins, de “Perdidos no Espaço”, será Fred Jones.

Tanner Hagen, de “The Pitt”, assumirá o papel de Salsicha. Abby Ryder Fortson, também de “The Pitt”, viverá Velma.

A série terá oito episódios e propõe uma abordagem descrita como “versão moderna” da história original.

Segundo a sinopse, os personagens investigam o caso de um filhote de Dogue Alemão perdido, que pode ter testemunhado um assassinato sobrenatural.

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Roteiristas e histórico da franquia

O roteiro é assinado por Josh Appelbaum, de “As Tartarugas Ninja” (2014) e “Missão: Impossível: Protocolo Fantasma” (2011), e Scott Rosenberg, de “Brincando de Seduzir” (1996) e “Jumanji: Próxima Fase” (2019).

A franquia Scooby-Doo já teve três filmes lançados no cinema e mais de uma dúzia de séries animadas exibidas na televisão. O primeiro live-action chegou aos cinemas em 2002.

Ainda não há data de estreia para o lançamento da série.